Охрана бара, расположенного в жилой парадной на Рубинштейна, не пустила местную жительницу в свою квартиру

Охрана бара на Рубинштейна, расположенного в жилой парадной, не пустила местную жительницу домой Фото: СОЦСЕТИ

Питейные заведения на улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге уже давно доставляют неприятности местным жителям. Раньше проблемы были в основном только в шуме по ночам. Но теперь проблема оказалась куда больше. В пятницу вечером, 10 декабря 2021 года, жительница дома на Рубинштейна не смогла попасть домой, так как ее не пустила охрана бара.

В одном из домов на улице находится бар "Коммуналочка", ставший популярным во время первого локдауна. Он располагается прямо в квартире, вход в заведение не отдельный, а через жилую парадную. Однако охрана решила захватить и ее.

- Уже одиннадцатый час вечера, а охрана меня не пускает домой, - пожаловалась местная жительница. - Впускают и выпускают каких-то людей, а я попасть не могу.

Удивительно, что суровые парни решили устроить фейс-контроль на входе в парадную, а не сам свой клуб. При этом, совершенно не обратили внимание на то, что перед ними взрослая женщина, которая явно не планирует заходить в питейное заведение для молодежи.

Разгневанная женщина вызвала полицию. Однако, чем закончилась эта история, пока не известно.

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