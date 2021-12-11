Как будут работать пункты вакцинации от коронавируса в новогодние праздники 2021/2022 в Санкт-Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Впереди длинные новогодние выходные. Они продлятся 10 дней. За это время жители Петербурга, которые не успели привиться, как раз могут это сделать. Рассказываем, как будут работать пункты вакцинации от коронавируса в новогодние праздники 2021/2022 в Санкт-Петербурге.

- В новогодние каникулы у нас будет 10 выходных дней. Те, кто до сих пор не мог выделить время для вакцинации, смогут в эти дни сделать прививку. В городе есть для этого все возможности – будут работать пункты как в поликлиниках, так и в торговых центрах, - приводит слова Александра Беглова пресс-служба Смольного.

Пункты вакцинации от коронавируса в Санкт-Петербурге на протяжении всех новогодних праздников будут работать в обычном режиме. Точное расписание можно посмотреть по ссылке на сайте "КП-Петербург".

Однако будут небольшие изменения. Так, 31 декабря 2021 года, 1 и 7 января 2022 года привиться можно будет только в дежурных пунктах. Точный список будет сообщен позже. А со 2 по 6 и 8-9 января 2021 года будут работать все 185 пунктов вакцинации, открытых в Петербурге.

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