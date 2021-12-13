Купили больше 150 кг корма: Читатели «Комсомолки» помогли спасти от голода 20 собак из приюта в Мурманской области

Читатели «Комсомолки» спасли 20 собак от голода. Фото: СОЦСЕТИ

Предновогоднее чудо произошло в городе Никель Мурманской области: там удалось спасть от голодной смерти 20 собак. Животные чуть не остались без еды и ухода, после того, как больше месяца назад хозяйка приюта - пенсионерка Лариса Виноградова - попала в страшную аварию в Ленинградской области и впала в кому. Женщина не вышла из комы по сей день.

Сразу после трагедии у родных и соседей Ларисы Петровны не было ни средств, ни сил, чтобы позаботиться обо всех животных. Весть о беде быстро разошлась по соцсетям. Включились и неравнодушные читатели «Комсомолки». И вот, собачки спасены: люди засыпали приют посылками с кормом и денежными переводами!

- Хотим сказать вам большое спасибо! После того, как вышла статья в «Комсомольской правде», нам стали звонить и писать люди из разных городов, чтобы предложить помощь. Говорили, что узнали о нашей беде из газеты. Люди отправляли деньги, кто сколько может - в итоге набралась сумма 50 тысяч рублей, еще и корма больше 200 кг корма! Этого нашим хвостикам хватит на пару месяцев! Одна бабушка-блокадница прислала нам 5 тысяч рублей! Эта добрейшая женщина не пользуется Интернетом, поэтому, чтобы выразить нашу благодарность, мы послали ей письмо с фотографиями наших хвостиков, - рассказывает «КП» невестка Виноградовой Анна.

Состояние хозяйки приюта остается стабильно тяжелым. Фото: СОЦСЕТИ

Теперь остается надеяться, что одинокие животные обретут еще и любящих хозяев. По словам родственников Ларисы Петровны, сейчас основная задача приюта - найти семьи для всех четвероногих постояльцев. Ведь если народная поддержка прекратиться, пропитание для зверей быстро закончится.

Помочь животным можно через приют.