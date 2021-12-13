График работы метро в новогоднюю ночь в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как правило, в новогоднюю ночь в Петербурге метро не прекращает работать. Горожане отправляются друг к другу в гости или едут погулять по центру, чтобы полюбоваться главной елкой на Дворцовой площади. Однако коронавирус изменил привычные традиции. Рассказываем, как будет работать метро с 31 декабря 2021 на 1 января 2022 в Санкт-Петербурге.

В Смольном сообщили, что праздничные мероприятия на Дворцовой площади в новогоднюю ночь с 2021 на 2022 год отменяются. Увы, работу метрополитена Петербурга было решено также отменить.

Работать в новогоднюю ночь метро в Петербурге не будет. Поэтому горожанам, которые собираются встречать праздник в гостях, придется ехать заранее. Работать метро будет по графику выходного дня. Станции начнут закрываться с 00:00 до 1:00 часа ночи. Переход с одной линии на другу заканчивается с 00:15 часов.

Утром же метро откроется также по обычному графику - с 5:30 часов до 6:00 часов в зависимости от станции.

Добавим, что и наземный общественный транспорт будет ходить по обычному графику, ночью работать не будет.

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