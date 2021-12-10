Премия «Серебряный Лучник» – Северо-Запад определит лучшие коммуникационные региональные проекты года

Лауреаты Региональной премии «Серебряный Лучник» – Северо-Запад станут известны в начале 2022 года на церемонии награждения.

Региональная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Северо-Запад объявила о старте приема заявок на конкурс. К участию приглашаются проекты, завершенные в 2021 году на территории СЗФО. Заявки принимаются на сайте http://www.luchnik-sz.ru/ до 23 декабря.

В числе конкурсных работ могут быть как узконаправленные коммуникационные акции или события, так и комплексные медиакампании, программы и стратегии. Выдвижение проектов может происходить по инициативе заказчика, исполнителя, коллектива авторов или экспертной группы при условии обладания правами на заявленный проект. Правила не ограничивают масштаб и формат проектов.

Заявки на участие принимаются в номинациях «Корпоративные коммуникации», «Маркетинговые коммуникации», «Коммуникации в благотворительности», «ESG-коммуникации», «Продвижение государственных и общественных программ», «Развитие и продвижение территорий», «Антикризисные коммуникации».

- «Серебряный Лучник» — это, своего рода, парад профессионального мастерства. Каждый год этот праздник масштабнее и ярче. «Серебряный Лучник» — это реальный шанс заявить о себе и познакомиться с ключевыми пиарщиками и компаниями. Как результат – совместные проекты и коллаборации. «Серебряный Лучник» - это великолепная возможность узнать о главных событиях в регионе и основных тенденциях на профессиональном рынке. Северо-запад страны все чаще становится площадкой самых интересных и важных событий, в том числе, мирового значения. Так что нет сомнения – «Серебряный Лучник-2021» будет захватывающе интересным. Оказаться в центре главного события профессионального сообщества страны – это престижно и невероятно интересно, - прокомментировал исполнительный директор премии «Серебряный Лучник» – Северо-Запад Владимир Серов.

Лауреаты Региональной премии «Серебряный Лучник» – Северо-Запад станут известны в начале 2022 года на церемонии награждения. Один проект по решению жюри войдет в шорт-лист Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник». Десять проектов будут рекомендованы к участию в Национальной премии без внесения регистрационного взноса.

«Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» традиционно поддерживает Премию информационно, а также подает проекты для участия.