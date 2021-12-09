Концерты с фестиваля камерного исполнительства «Серебряная лира» с 7 декабря доступны на YpuTube

«Серебряная лира» в этом году прошла онлайн.

Из-за общероссийского локдауна все концертные залы страны, в том числе и в Санкт-Петербурге, с 30 октября по 7 ноября были закрыты. Таким образом, Двенадцатый Международный фестиваль камерного исполнительства «Серебряная лира», который должен бы пройти с 29 октября по 5 ноября в Большом и Малом залах Санкт-Петербургской филармонии, не смог состояться в обычном формате.

К огромному сожалению вся огромная подготовительная работа, проведенная Филармоническим обществом Санкт-Петербурга, включая договоры с залами, артистами, в том числе и зарубежными, все согласования с отелями, транспортными компаниями и рекламными агентствами пошли насмарку.

Трудно передать словами всю степень огорчения организаторов «Серебряной лиры». Однако отмена фестиваля в оффлайн-формате не выбила их из колеи – было принято решение провести его онлайн, то есть записать выступления артистов на видео и в течение восьми дней транслировать их в Интернете.

Организаторы благодарны Малому залу им. М.И. Глинки за предоставленную возможность осуществить эти записи. И начиная с 7 декабря, все записанные концерты будут доступны на канале Филармонического общества в YouTube, а также на сайте Филармонического общества.

Разумеется, пришлось заменить концерты зарубежных музыкантов, которые вынуждены были отменить свои выступления в нашем городе, на выступления петербургских артистов. Совершенно точно, что качество предложенных программ от этого не пострадало.

Итак, кого можно будет увидеть и услышать с 7-го по 14 декабря:

7 декабря – концерт Молодежного камерного оркестра ЗКР под управлением Ярослава Забояркина

8 декабря – Фортепианное трио Филармонического общества Санкт-Петербурга

9 декабря – фортепианный дуэт в составе Ники Мельниковой и Олеси Морозовой

10 декабря – Струнный квартет имени С.И. Танеева

11 декабря – дуэт Александры Коробкиной (скрипка) и Ксении Гавриловой (фортепиано)

12 декабря – сольный концерт Михаила Бенедиктова (фортепиано)

13 декабря – дуэт в составе Олеси Петровой (меццо-сопрано) и Анастасии Рогалевой (фортепиано)

14 декабря – концерт ансамбля «Солисты Петербурга» под управлением Михаила Гантварга

О каждом из концертов мы будем напоминать в наших социальных сетях.

Ждем Вам на онлайн-концертах Двенадцатого Международного фестиваля камерного исполнительства «Серебряная лира»!