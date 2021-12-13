Как будет работать общественный транспорт в Петербурге на Новый год Фото: Олег ЗОЛОТО

31 декабря - самый праздничный и суматошный день в году. Жители Петербурга будут покупать продукты к новогоднему столу, кто-то отправится в последний момент за подарками, а вечером некоторые отправятся в гости. Также многие соберутся в центре города, чтобы встретить новый 2022 год. Однако, Смольный отменил массовые гуляния на Дворцовой площади. Рассказываем, как будет работать транспорт 31 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге.

- Не будет массовых мероприятий в ночь с 31 декабря на 1 января на Дворцовой площади. Именно поэтому график работы транспорта будет таким же, как и в обычные выходные дни, - заявил временно исполняющий обязанности председателя Комитета по культуре Санкт Петербурга Фёдор Болтин.

Также в Смольном добавили, что увеличивать количество общественного транспорта 31 декабря 2021 года в Петербурге не собираются.

Так, метро 31 декабря в Петербурге будет работать по обычному графику выходного дня. Тоже касается и наземного транспорта. Поэтому жителям Северной столицы придется заранее выбирать, где отмечать Новый год, так как перемещаться они смогут пешком или на такси. Либо за рулем личного авто, при условии, что алкоголь в новогоднюю ночь отменяется.

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