Миллиард рублей - на поддержку предпринимателей Ленобласти

В этом году консультациями, обучением и иными услугами воспользовались 7 тысяч предпринимателей. Фото: Людмила СТРИЖНОВА.

В Ленинградской области зарегистрировано 68 тысяч малых и средних предпринимателей. Это на 3,5 тысячи больше, чем было в прошлом году. А значит, несмотря ни на что, бизнес открывает для себя перспективы и продолжает развиваться. Поддержка государства играет в этом не последнюю роль. Всего на поддержку бизнеса в 2021 году власти направили 1,065 миллиарда рублей.

- Субъекты малого и среднего бизнеса получали поддержку по двум направлениям. За финансовой поддержкой - субсидиями и государственными льготными микрозаймами в размере до 5 миллионов рублей по ставке от 2,5 до 5 процентов - обращались в первую очередь. Второе важное направление - нефинансовое: консультации, обучение,комплексные услуги. В этом году были запущены проекты, посвященные повышению цифровой грамотности, также мы сделали акцент на комплексный подход к предоставлению услуг. Всего разного рода поддержку получили 7 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, - говорит директор Фонда поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области Валерий Береснев.

Самой востребованной мерой стали субсидии. В качестве прямой финансовой помощи из регионального и федерального бюджетов предприниматели получили 711,3 миллиона рублей. Средства направлены частным дошкольным образовательным организациям,на возмещение затрат на покупку оборудования, заключение договоров лизинга. Также предприниматели получили 160 микрозаймов на 343 миллиона рублей.

Среди новых мер поддержки - субсидия для пострадавших отраслей: общепита, допобразования, спорта и отдыха, красоты, организации досуга и деятельности музеев. Таким организациям возместили 90 процентов расходов по аренде помещений за три месяца - с августа по октябрь. На эти цели направлено 17,5 миллиона рублей из областного бюджета. Большая часть получателей - предприятия общественного питания: 46 организаций из этой сферы суммарно получили 12,7 миллиона рублей.

Отдельное внимание самозанятым - в регионе их насчитывается 44 тысячи. Более 250 человек получили поддержку в виде консультаций, комплексных услуг, обучающих программ, участия в мероприятиях, конкурсах и выставках, а также льготных микрозаймов.

- Самозанятым гражданам доступно до 500 тысяч рублей по льготной ставке не выше 5 процентов, что ниже ставки Центробанка. Фонд выступает поручителем для предпринимателей перед банками, чтобы увеличить вероятность получения кредита. Так, в 2021 году выделено поручительств почти на 70 млн рублей, что позволило предпринимателям получить порядка 106 млн кредитных средств, - добавил Валерий Береснев.

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НА ЗАМЕТКУ

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