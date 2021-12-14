СПбГУПТД – участник Всероссийского проекта «Билет в будущее» нацпроекта «Образование». Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

В историческом парке «Россия — моя история» в Санкт-Петербурге 8 декабря подвели итоги федерального проекта «Билет в будущее», его участниками стали более 30 тысяч школьников Петербурга и Ленинградской области. Задача проекта — помочь им разобраться в мире современных профессий и познакомить с профессиями будущего, наиболее актуальными для экономики в ближайшие десятилетия. Санкт-Петербург же выступил пилотным регионом, на базе которого будут продемонстрированы лучшие технологии и практики по реализации государственных инициатив по вовлечению молодежи в профориентационную повестку страны.

Делегация Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна во главе с ректором вуза Алексеем Демидовым представляет в рамках проекта практические кейсы по четырем профессиям: инженер-эколог, тепло-электроэнергетик, логист, промышленный дизайнер. За 12 дней работы преподаватели Высшей школы технологии и энергетики СПбГУПТД провели для 2048 школьников 6-11 классов 60 лекций и 236 мастер-класса, умело вовлекая детей в разработанные специалистами вуза практические задания. Школьники попробовали себя в профессии и сумели почувствовать специфику новой деятельности.

Пространство выставочного комплекса было поделено на 4 тематические зоны: «социальный город», «умный город», «комфортный город» и «открытый город». Каждое направление было представлено небольшой творческой лабораторией. Преподаватели кафедры дизайна и медиатехнологий ВШТЭ знакомили юных участников с проектированием, 3D анимацией и профессией промышленного дизайнера. В Модуле «Деловая среда» специалисты кафедры маркетинга и логистики в игровой форме умело презентовали профессию логиста. О том, как сберечь энергию в домашних условиях, будущим теплоэнергетикам рассказали специалисты Института энергетики и автоматизации, а мастер классы по профессии инженер-эколог провели специалисты Института технологии ВШТЭ.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

На мероприятии выступил Министр просвещения РФ Сергей Кравцов: «Сегодня у молодого человека это очень важная потребность попробовать себя и выбрать будущую профессию, где он будет успешен в жизни. Выбрать свой билет в будущее. Фактически это профориентация, которая когда-то была в советское время практически в каждой школе. И мы возрождаем эту возможность попробовать себя в той или иной профессии».

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов: «Владимир Путин поддержал этот проект, и сейчас он реализуется по всей стране. Президент сказал, что во всех субъектах образование должно быть качественным. Каждый школьник, независимо от того, где он живет, должен иметь возможность получить хорошее образование. А для этого сделать нам нужно только одно: помочь ему выбрать профессию».

Об участии СПбГУПТД в национальном проекте «Образование» высказался председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ректор вуза Алексей Демидов:

- Только что я ознакомился с впечатляющей игрой по логистике, организованной нашими специалистами. Мне кажется, такой формат способен серьезно убедить абитуриентов, школьников в том, что этим надо заниматься, и профессия действительно интересная. Хотя мы представляем сегодня и ряд других направлений: это инженер-эколог, и тепло-электроэнергетик, и промышленный дизайнер. В целом, тот факт, что для школьников предоставляются такие возможности выбора, когда непосредственно министр просвещения и губернатор города приезжают и искренне интересуются тем, какой путь школьники выбирают, это очень серьезно. Я испытываю белую зависть к современным школьникам, так как сегодня они могут не только выбирать будущую профессию, но проверить себя в ней. Рад тому, что в этом прекрасном проекте мы играем не малую роль, о чем сегодня непосредственно слышал, как и от министра, так и от губернатора.