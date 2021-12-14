Актеры фильма «Новогодние приключения Маши и Вити» спустя 46 лет встретятся в радиостудии «Комсомольская правда в Петербурге»

17 декабря в 15:00 присоединяйтесь к марафону «ТЕХНОЁЛКА»!

Новый год - это традиционное подведение итогов года, как личных, так и рабочих, оценка своего поведения, постановка целей на следующий год.

Вот и в эфире радиомарафона «Техноелка» значимые люди Петербурга, представители бизнеса и власти, именитые актёры подведут свои итоги года, а также поделятся будущими планами и целями.

ГОСТИ ЭФИРА

Об итогах года в медицине и сфере здравоохранения расскажет профессор Санкт-Петербургского университета, инфекционист Алексей Яковлев, врач-инфекционист Оксана Станевич, первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана. И обязательно расскажут, какие инновации уже используются, а какие - сейчас в процессе разработки.

Российские актёры театра и кино Татьяна Колганова, Дмитрий Прокофьев и Семен Фурман, генеральный директор киностудии «Ленфильм» Федор Щербаков, генеральный директор «Экспо Форум-Интернэшнл» Сергей Воронков поделятся своими планами на новый 2022 год.

ВСПОМНИМ ДЕТСТВО

А еще на наш марафон придут актеры, сыгравшие главных героев любимого детского новогоднего фильма - «Новогодние приключения Маши и Вити»! Они с удовольствием вспомнят свое детство, расскажут о том, как картина изменила их жизнь и дадут советы, как интересно провести новогодние каникулы всей семьей.

Ну и какой Новый Год без главного символа! Самое долгожданное и волшебное поздравление от Деда Мороза.

ВЫИГРЫВАЙТЕ ПРИЗЫ

Также вас ждут розыгрыши в начале каждого часа в прямом эфире! Отвечайте на вопросы и выигрывайте призы: книги Издательского Дома «Комсомольская правда», детские подарки, презенты для автомобилистов, а также суперприз - визит Деда Мороза к вам домой в канун Нового Года! (в пределах Санкт-Петербурга)

СЛУШАЙТЕ И СМОТРИТЕ КОНЦЕРТ

Завершится наш радиомарафон ярким концертом. Группа «Торба-на-Круче» с их популярными песнями «Друг», «Несбыточная», «Пока. Целую. Снишься» даст живой концерт в 19:00 прямо из студии Радио «Комсомольская правда в Петербурге». В 19:30 - выступит группа «АКИМАМА» («Танец», «Питер», «Маленькая любовь»). А в 20:00 группа «Препинаки» исполнит любимые всеми треки «Зима», «24 часа».

КОНКРЕТНО

17 декабря в 15:00 присоединяйтесь к марафону «ТЕХНОЁЛКА»! Слушайте на сайте либо на волне 92,0 FM. А также смотрите прямую видеотрансляцию в нашей группе «ВКонтакте».