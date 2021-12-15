Вы влюбитесь в зиму с Volkswagen. Фото: Фольксваген Центры ВАГНЕР.

Официальные дилеры Volkswagen в Санкт-Петербурге Фольксваген Центры Вагнер рассказывают, как в Volkswagen позаботились о водителях и пассажирах на случай самой холодной погоды.

Времена, когда зимние шины существовали в статусе экстраординарного явления, а антифризом называлась вода со спиртом, к счастью, давно в прошлом. Автомобили должны оставаться комфортными, надежными и безопасными при любом состоянии атмосферы и дорожного покрытия. И если для жары достаточно предусмотреть кондиционер, то зимняя подготовка куда серьезнее.

Поэтому у Volkswagen большое внимание уделяется эксплуатации автомобиля зимой — предлагается целый набор опций в категориях комфорта, безопасности и надежности, которые меняют ощущения от передвижения на личном авто в зимнее время.

Автомобили Volkswagen разных моделей оснащаются подогревом руля, сидений, боковых зеркал, заднего и лобового стекол, форсунок омывателя лобового стекла. Их наличие и количество зависит от выбранной комплектации. Зачем чистить стекла на морозе и дышать на руки после холодного руля, если машина за считанные минуты не только «разморозится» самостоятельно, но и согреет водителя?

Это и вклад в безопасность — теплый руль хочется держать крепче, а чистота стекол сразу обеспечит хороший обзор. Кстати, о чистоте: если уровень омывающей жидкости низкий, на панели приборов появится советующая индикация. Не забывайте лишь подбирать жидкость для омывателя в соответствии с температурой на улице. А также следить за давлением в шинах. Впрочем, и об этом владельцу умеют сообщать многие модели Volkswagen.

И чтобы все зимние технологии работали как часы, на автомобили Volkswagen устанавливаются генераторы повышенной мощности. Если же ваша машина «живет» на улице, как у большинства автовладельцев, то о холодных запусках можно также не переживать. Устанавливаемые на модели Volkswagen аккумуляторы повышенной емкости рассчитаны на уверенную работу до -36оС.

Поэтому неважно, как далеко вы уедете и каким будет ваш план путешествий: за полярный круг или на ближайший лыжный склон, в деревню за русскими зимними пейзажами или в крупный город по современной автомагистрали. Вы всегда можете рассчитывать на комфорт и надежность вашего нового Volkswagen. Ну а с неочищенными вовремя от снега загородными дорогами отлично справятся кроссоверы и внедорожники в полноприводных модификациях: Volkswagen Tiguan, Volkswagen Teramont, Volkswagen Touareg. Система стабилизации (ESP), антиблокировочная система (ABS) с функцией антипробуксовочной системы (ASR), а также электронная блокировка дифференциала (EDL) и адаптивный полный привод избавят вас от необходимости менять планы из-за неожиданных для коммунальных служб зимних осадков.

Неважно, какую модель вы предпочтете в салоне официальных дилеров Volkswagen Фольксваген Центров Вагнер — зимние технологии будут в вашем распоряжении по вашему выбору. Ознакомьтесь с перечнем предлагаемых зимних опций для каждой модели и убедитесь, что эти решения разнообразны и учитывают все нюансы комфортной эксплуатации автомобиля.

Записывайтесь на тест-драйв, чтобы лично проверить, как хорошо ездить на Volkswagen зимой.

Фольксваген Центры ВАГНЕР – официальные дилеры Volkswagen, представленные в Санкт-Петербурге: Фольксваген Центр ВАГНЕР Пулково (ул. Стартовая, 5А), Фольксваген Центр ВАГНЕР Лахта (ул. Оптиков, 3А) и Фольксваген Центр ВАГНЕР Таллинский (Таллинское ш., 157А)

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