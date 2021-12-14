Матери с ДЦП, работающей доставщиком с ребенком на руках, выделили комнату в квартире в центре Петербурга

Маме с ДЦП и маленьким ребенком, работающей курьером, выделили жилье в центре Петербурга Фото: Предоставлено "КП"

Молодой матери-доставщику еды, которую стали замечать на улицах в Санкт-Петербурге вместе с малышом на руках, выделили комнату в квартире в города. Женщиной по имени Ксения с малышом занялись специалисты из кризисного центра и стали оказывать ей помощь и поддержку. Об этом 14 декабря 2021 года рассказала уполномоченная по правам ребенка Анна Митянина.

- Хорошо, что есть неравнодушные люди, которые не могут остаться в стороне от чужой беды. Узнав о трудной жизненной ситуации женщины, они самостоятельно скоординировались друг с другом и вышли с ней на связь, чтобы поддержать и оказать необходимую помощь, - отметила Митянина.

Сейчас специалисты кризисного центра взяли на себя организацию правовой и психологической помощи семье, оформили необходимые медицинские документы на ребенка.

Напомним, что Ксения страдает легкой формой ДЦП. Но несмотря на это она занимается спортом и много работает, чтобы прокормить годовалого сына. Оказалось, что на работу малыша она брала не просто так. Она подалась в бега от мужа-тирана и пьющей семьи.

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