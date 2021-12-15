Аграрные итоги года Ленобласти: Первые по молоку и яйцам, третьи по рыбе и грибам

Ленинградский коровы несколько лет подряд становятся самыми продуктивными. Фото: Иван ВИСЛОВ

Уходящий год был сложным для аграриев Ленобласти: жизнь им подпортила не только коронавирусная пандемия, но и аномально жаркое лето. Впрочем, все равно планы смогли выполнить (а по некоторым показателям -даже перевыполнить). Официальные итоги непростого 2021-го подвел зампред правительства Ленинградской области - председатель правительства по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу (АПК) Олег Малащенко.

УГОСТИМ ВСЕХ ЧАЕМ

По предварительным данным, валовый объем производства аграриев Ленобласти в этом году составит 290 с лишним миллиардов рублей. Для сравнения: в 2020-м этот показатель дошел до отметки лишь 260 миллиардов рублей. И хотя урожай зерновых за 11 месяцев оказался немного меньше, чем за тот же срок 2020 года, - 138,4 тысячи тонн против 158,2 - регион показывает хорошие результаты по первым опытам выращивания не только традиционного для региона кормового зерна, но и продовольственного. В этом особое, по мнению Малащенко, достижение АПК Ленобласти в 2021 году.

- Объем производства увеличился на 1 процент (а это фактически 100 миллиардов рублей), объем переработки составил порядка 193 миллиардов рублей. По сравнению с тем, что было запланировано, экспорт Ленинградской области вырос на 20 процентов. В целом по итогам года он соберет 380 миллионов долларов, - сообщил Олег Малащенко.

В другие страны регион экспортирует, например, много чая и кофе. В 2021 году фасовка чая составила 65,6 тысячи тонн, кофе - 58,5 тысячи тонн. И имя Ленобласти на мировой арене звучит все громче: только за этот год региональный проект «Экспорт продукции АПК» превысил план на треть.

БУРЕНКИ-РЕКОРДСМЕНКИ

А что ленинградцы? По словам председателя аграрного комитета, жителей голодными не оставят. Картофелем мы будем обеспечены на 110 процентов: по всем категориям хозяйств собрано 178,5 тысячи тонн клубней. Еще 130 тысячи тонн урожая - это остальные овощи закрытого грунта, что тоже немало.

Больше чем в два раза по сравнению с прошлым сезоном поднялись показатели объема грибов - 8,5 тысячи тонн. Набирает обороты и выращивание ягод - клубники, малины, черной смородины. Их собрали на 15 процентов больше, чем годом ранее, - 186 тонн.

Не отстает отрасль рыбного хозяйства: количество выращенной рыбы (салаки, кильки, корюшки, форели) за год увеличилось на 5 процентов и достигло 22,5 тысячи тонн.

Показатели производства молока остались на уровне 2020 года - 658 тысяч тонн, а творога и сыра увеличились на 130 процентов. Выросли объемы собранных куриных яиц - с 3,2 до 3,4 миллиона штук. В этой сфере АПК 47-го региона вообще является лидером. Среди других российских регионов мы на первом месте по производству яиц и молочной продуктивности коров. По выращиванию форели и грибов Ленобласть на третьем месте, а по производству мяса птицы - на пятом.

КСТАТИ

Достичь высоких результатов помогает субсидирование АПК. По словам Олега Малащенко, сейчас в регионе работают над сотней инвестпроектов на общую сумму 40 милиардов рублей. Деньги аграриям пришли также из областного (4,5 миллиарда) и федерального (0,6 миллиарда) бюджетов. Министерство сельского хозяйства России выделило региону дополнительно 228 миллионов рублей на поддержку производства молока.

ПЛАНЫ НА 2022 ГОД

- Модернизация птицефабрик «Синявинская», «Северная», «Войсковицы», «Роскар».

- Новый молочный комплекс «Бугры» под Лугой.

- Новый сырный завод «Молочная культура» под Волосово.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Ленобласть продолжает войну с борщевиком. В этом году поле боя охватило 90 поселений. От сорняка обработали 4,6 тысячи гектаров. Для сравнения: в прошлом сезоне обработанные площади были в два раза меньше.

А каковы ваши личные итоги года? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

ВОПРОС ДНЯ

А каковы ваши личные итоги года?

Андрей ТОПОЛЯН, заведующий отделением скорой помощи Всеволожской больницы:

- В этом году было легче, чем в прошлом: стало понятнее, как лечить людей от коронавируса. Поэтому больше жизней спасли. Радует, что меньше заболевают и больше вакцинируются. Вот уже третью неделю идет снижение заболеваемости. И даже в этот тяжелый период пандемии мы успеваем лечить людей не только от коронавируса.

Светлана КОЛЕСНИЧЕНКО, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию:

- Год получился замечательным, 10 из 10. Безусловно, он был тяжелым, но очень результативным. Все поставленные цели достигнуты. Самое запоминающееся событие - это, конечно, Олимпийские игры. Сначала было волнительно, так как их перенесли на год, тренировались мы в закрытом режиме, выступали без зрителей и не под российским флагом. Тем не менее все сделали достойно.

Елена ДЮКАРЕВА, вице-президент Ленинградской областной торгово-промышленной палаты:

- Год был сложным, но интересным и продуктивным. Например, у нас на базе палаты открылся центр устойчивого развития бизнеса, где мы обсуждаем повестку ESG (принципы развития компании, которые строятся на ответственном отношении к окружающей среде, высокой социальной ответственности и высоком качестве корпоративного управления. - Прим. ред.). Сейчас это модно и очень интересует бизнес.

Станислав НИЗОВ, исполнительный директор Ассоциации краеведов Ленинградской области:

- Этим летом мы провели выставку малых музеев Ленобласти в Летнем саду, которую посетило 70 тысяч человек. А еще выиграли грант президентского фонда культурных инициатив на создание первого в России интерактивного проекта о Северной войне. Это будет интерактивная карта с геолокацией, полной библиографией и энциклопедией о войне. В середине следующего года мы ее запустим.

Игорь ГОРСКИЙ, президент Ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области:

- Недвижимость продолжает дорожать. Это итог, которого никто не ожидал. В следующем году будет так же. Для этого много объективных причин: высокие ипотечные ставки, подорожание строительных материалов, уменьшение интересных мест и объектов инвестирования, активная миграционная политика.