Куда сходить в Ленобласти в предновогодние и новогодние выходные 2022 года: Послушать Штрауса, вспомнить Никулина и покорить горнолыжный склон

В эти выходные сезон официально открывают любители зимнего экстрима. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ФЕСТИВАЛИ

«СНЕГУРИЯ»

Госпожа Снегурия и веселые задорные Снеговики, Деды Морозы и Снегурочки приглашают гостей в последние предпраздничные выходные на фестиваль в Приозерске. Ежегодный праздник зимних народных игр пройдет в городе в четырнадцатый раз. Поучаствовать в шествии и конкурсе на лучшую новогоднюю пару волшебников соберутся представители из разных уголков Ленинградской области. Каждая пара конкурсантов проведет народную игру на улице и подготовит театрализованное представление в зрительном зале.

Режим работы зон фестиваля:

10.00-17.00 - народная ярмарка

12.00-16.00 - шествие Дедов Морозов и Снегурочек, парад саней, зимние народные игры и спортивные состязания

16.00-17.00 - концерт ансамбля «Самовар», пиротехническое шоу.

Когда: 25 декабря.

Где: Приозерск, Центральная площадь, улица Калинина, 11.

Начало: 13.00.

Вход бесплатный.

«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ГОРОДОК»

Музей-заповедник «Гатчина» предлагает окунуться в атмосферу зимней ярмарки на площади перед главным дворцом. Фермеры и мастера народных промыслов съедутся сюда, чтобы предложить гостям и местным жителям оригинальные товары, сувениры и подарки. В центре ярмарочного городка установят живую елку. Для детей откроют катальные горки и карусели. Обещают музыку в режиме нон-стоп. Вокруг ярмарки можно будет прокатиться в санях, запряженных оленями, лошадьми и даже осликом.

Когда: 1-8 января.

Где: Гатчина, площадь у Гатчинского дворца, Красноармейский проспект, 1.

Режим работы: с 12.00 до 19.00.

Вход бесплатный.

СПЕКТАКЛИ

«ВОЛШЕБНЫЕ СОСУЛЬКИ»

Театральную фантазию о бедной падчерице, злой мачехе и добром чародее, созданную на основе сказки «Морозко», привезет в Волосово петербургский театр «Комедианты». Через характеры персонажей артисты расскажут зрителям о прекрасных качествах человека, которые ценнее золота и бриллиантов. По-новому осмысленная история в трактовке режиссера Алексея Исполатова доставит массу удовольствия и детям, и взрослым. В роли Настеньки - звезда сериалов «Колдовская любовь» и «Линии судьбы» Наталья Терехова.

Когда: 21 декабря.

Где: Волосово, городской досуговый центр «Родник», проспект Вингиссара, 57.

Начало: 10.30, 13.00.

Цена билетов: 230-300 рублей.

«КАК-ТО РАЗ ПОД НОВЫЙ ГОД»

Юные зрители получат фейерверк сказочных впечатлений от классической сказки «Как-то раз под Новый год», разыгранной на сцене артистами театра «За углом». Узнаваемые мультперсонажи «Щенячьего патруля» будут удивлять и смешить детвору, а потом пригласят всех на интерактивную игровую программу в фойе. Можно будет поиграть, поводить хороводы и сфотографироваться с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Когда: 24, 25, 28, 30, 31 декабря, 2, 4, 5, 8, 9 января.

Где: Гатчина, Дом культуры, проспект 25-го Октября, 1.

Начало: 12.00, 15.00, 18.00.

Цена билетов: 400 рублей.

КОНЦЕРТЫ

«АТТРАКЦИОН ДОБРОТЫ»

100-летие народного артиста России Юрия Никулина в Выборге начали отмечать еще в августе уходящего года. Юбиляру посвятили кинофестиваль «Окно в Европу». И вот теперь, непосредственно в день рождения актера и клоуна, во Дворце культуры Выборга проведут концерт «Аттракцион доброты». Благодаря Никулину цирковое искусство в стране вышло на новый уровень, а сам он прослужил цирку около пятидесяти лет. На сцене выступят лучшие цирковые труппы Выборгского района. Дополнят программу вокальные и хореографические номера.

Когда: 18 декабря.

Где: Выборг, Дворец культуры, Советская улица, 16.

Начало: 15.00.

Вход бесплатный.

После Пушкина программу «короля вальса» повезут в Кремль. Фото: Concord Orchestra

«БЕЛОСНЕЖНЫЙ БАЛ»

Новый год и предновогодняя пора - время волшебства, сказок и хорошего настроения. А для симфонического оркестра Concord Orchestra еще и время наполнить сердца зрителей роскошной музыкой «короля вальса». Концертная программа «Белоснежный бал Иоганна Штрауса» создаст нужную атмосферу и поможет рассказать о своих чувствах близкому человеку. Молодой коллектив музыкантов под управлением дирижера Фабио Пиролы исполнит самые популярные вальсы, польки и марши «Там, где цветут лимоны», «Вино, женщины, песни», «Бандитский галоп», «Персидский марш», «Поезд удовольствий», «Деревенские ласточки из Австрии», «Императорский вальс», «Весенние голоса», «На прекрасном голубом Дунае» и, конечно, «Сказки Венского леса». Двухчасовой концерт завершится «Маршем Радецкого», во время которого публика обычно отбивает такт, а дирижер обращается лицом к залу и «дирижирует» аплодисментами.

Когда: 24 декабря.

Где: Пушкин, Царскосельский ДК, Магазейная улица, 42.

Начало: 19.00.

Цена билетов: от 500 рублей.

А ЧТО ЕЩЕ?

Открытие сезона на «Игоре»

Несколько трасс и канатная дорога на Всероссийском горнолыжном курорте «Игора» были запущены еще три недели назад, но официальное открытие зимнего сезона состоится 18 декабря. 16-й по счету праздник пройдет ярко и энергично. Традиционно презентуют команду инструкторов курорта. Обещают показательный спуск с горы и файер-шоу, лотерею с подарками и море драйва. Будет концертная программа, а малышей развлекут аниматоры. Гостей ждут 10 трасс различного уровня сложности протяженностью 4,2 километра, в том числе отдельный детский склон. В прокате есть все, что может понадобиться, - от одежды до инвентаря.

Когда: 18 декабря.

Начало: 13.00.

Вход бесплатный.

Нарядные сани будут курсировать по улицам до вечера 31 декабря. Фото: Предоставлено организаторами

Акция «С Новым годом, Тихвин!»

На протяжении всего дня 31 декабря по центральным улицам и микрорайонам города Тихвина будут курсировать нарядные сани, запряженные лошадью, с Дедом Морозом и Снегурочкой. Под музыку они пожелают местным жителям счастья, здоровья, успехов и, конечно, исполнения желаний в наступающем 2022 году.

Когда: 31 декабря.

Начало: 12.00.

Вход бесплатный.