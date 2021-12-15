Профессор СПбГУП Григорий Фейгин: Как распорядиться шансом, каждый решает сам

В начале 90-х ученый учился и работал за рубежом и сейчас развивает международные контакты на благо новых поколений студентов. Фото: СПбГУП.

Доктор экономических наук, профессор Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов Григорий Фейгин в эти дни отметил полувековой юбилей. Ученый любит сыграть партию в шахматы, посмотреть спортивный матч и сходить в театр, но время на досуг находится редко: каждую минуту Григорий Феликсович старается посвятить науке и студентам.

Мировые стандарты в петербургских реалиях

- Мой отец тоже был экономистом, и это, конечно, на меня повлияло. Экономика заинтересовала еще в юности, - рассказывает Григорий Фейгин. - В 1994-м я окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов и точно знал, что свяжу жизнь с наукой и педагогикой. Образование стоит рассматривать не как данность, а как шанс, который нужно использовать по максимуму.

В начале 90-х молодой ученый поехал в Германию: прошел стажировку в Высшей школе экономики в Берлине, а позднее обучался в университете Мангейма и Высшей школе управления в Шпейере, где защитил первую докторскую диссертацию на немецком языке, - в него Фейгин влюбился еще в школе. В сумме Григорий Феликсович как стажер, а потом и как приглашенный профессор провел в Германии более восьми лет.

- За границей я обогатил свое представление о культуре дискуссии и презентации. Обучение там не сводится к формальной зубрежке. Как и у нас, в СПбГУП, главное - уметь анализировать и аргументировать. Но стиль преподавания несколько иной. Сегодня ориентацию на дискуссию и презентационный навык в стиле, почерпнутом в Германии, я стараюсь использовать и в нашем образовательном процессе, - объясняет профессор. - Студенты должны высказывать свое мнение. В СПбГУП, чтобы получить пятерку, нужно по каждому вопросу дать анализ конкурирующих точек зрения. И предложить свое мнение, конечно.

Глобализация -шанс для многих

Попасть в СПбГУП - особый шанс и для студента, и для специалиста. В Гуманитарный университет профсоюзов Фейгин пришел в 1998 году, сразу после окончания аспирантуры. Будущий почетный профессор начинал с должности рядового преподавателя.

- Все двадцать три года, которые я тружусь в СПбГУП, здесь держат высокую планку культуроцентристской концепции, заданную академиком Дмитрием Лихачевым, - рассказывает ученый. - Меняются поколения студентов, а требования возрастают.Ребят всех лет объединяет главное - готовность постигать знания: ко второму курсу у нас учатся только упорные и трудолюбивые! Недаром в нашем вузе традиционно собираются сливки студенчества.

Григорий Фейгин - постоянный участник конференций и симпозиумов в различных университетах Германии, Австрии, Швейцарии. Его сотрудничество с иностранными высшими школами экономики подхватывают студенты СПбГУП.

- Как-то само собой получилось, что я с юности занимаюсь международными контактами. Да и как иначе в гуманитарной науке? Важно объединять знания, обмениваться опытом. Нужно суммировать интеллектуальные усилия и совместно искать решения общих проблем, - подчеркивает ученый. - Участие в конференциях, стажировки, доклады на иностранную аудиторию - все это повышает качество исследований и в конечном счете работает на научный результат. Стараюсь включать результаты наработок в курсы, которые читаю в университете.

В СПбГУП Григорий Феликсович написал и защитил свою вторую докторскую диссертацию - российскую. Она, как и предыдущая, посвящена вопросам глобализации.

- Глобализация многими воспринимается как некая абстракция. На самом деле - это новые возможности для молодежи, - уверен Фейгин. - Люди с помощью информационных систем заводят знакомства по всему миру, сравнивают и выбирают товары с разных континентов, черпают идеи. Позитивный заряд глобализации огромен - он дает шанс многим, а уж как им распорядиться, каждый решает самостоятельно.

В университете юбиляр начинал со скромной должности преподавателя. На этом фото ректор вуза Александр Запесоцкий вручает маститому ученому диплом Почетного профессора СПбГУП. Фото: СПбГУП.

СПРАВКА

Григорий Фейгин, Почетный профессор СПбГУП с 2015 года, доктор экономических наук, профессор кафедры экономики и управления. Автор 130 научных трудов, в том числе 28 публикаций на английском и немецком языках. Отмечен наградами Министерства образования РФ и др.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Оправится ли экономика России от ковида?

Григорий Фейгин, профессор СПбГУП, доктор экономических наук:

- Реалии последних полутора лет показывают, что коронавирусная инфекция уходить не торопится: по всему миру одна волна сменяет другую. Пандемия сильно изменила социальную организацию. То, что ранее считалось невозможным, воплотилось. Например, Олимпиаду провели без зрителей. Изменились и образ жизни людей, и структура мировой экономики. Причем настолько, что теория не успевает осмыслить перемены.

Для России на современном этапе главное не гнаться за темпами валового экономического роста, а найти в развитии баланс. Сейчас отрасли, ориентированные на сырьевой экспорт, концентрируют доходы даже без инноваций, а вот обрабатывающая промышленность и сфера высоких технологий развиты недостаточно. Рост должен быть сбалансированным, в этом ключ к прогрессу.

СЛОВО УЧЕНИКАМ

Надежда Маслова, доцент СПбГУП, кандидат экономических наук, выпускница кафедры экономики и управления 2010 года:

- Я благодарна судьбе, что училась в Гуманитарном университете профсоюзов. Здесь мне повезло встретиться с замечательными людьми, многие из которых стали теперь моими друзьями и коллегами. Среди них - профессор Григорий Фейгин. Посещала его лекции с удовольствием. Он так профессионально и ярко проводил занятия, что когда встал вопрос о выборе научного руководителя выпускной работы, я сразу попросила его стать моим научным наставником. Работать под руководством Фейгина было интересно, увлекательно. После успешной защиты Григорий Феликсович предложил поступить в аспирантуру - и я с радостью согласилась. Под его доброжелательным руководством научилась преодолевать трудности, отстаивать свое мнение и работать в команде. Он помог укрепить мой интерес к науке и преподаванию.