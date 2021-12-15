Магазинные салаты оливье с кишечной палочкой. Результаты проверки «Общественного контроля» шокируют

Эксперты не советуют покупать готовый оливье в магазинах. Фото: Иван ВИСЛОВ

Какой новогодний стол обходится без салата оливье? Традиция встречать вместе с ним Новый год под бой курантов уходит не в столь далекое советское прошлое. Раньше наши мамы и бабушки готовили это угощение самостоятельно, а сейчас на праздники все чаще появляется уже покупное блюдо. Ведь готовый салат можно приобрести в любом супермаркете. Правда, специалисты не рекомендуют брать магазинное оливье. Подтверждение тому - проверка «Общественного контроля», которую провалили почти все образцы.

ВЫПЛЮНЬ ЭТО НЕМЕДЛЕННО

Десять салатов из крупных магазинов отправили на экспертизу в лабораторию, и только четыре из них были пригодны к употреблению. В образцах нашли бактерии кишечной палочки.

- «Оливье: курица и говядина» марки «ВкусВилл», купленный в магазине «ВкусВилл»;

- оливье производителя Петренко П.В., купленный в универсаме «Пулковский»;

- оливье производства ООО «О’КЕЙ», купленный в одноименном гипермаркете;

- оливье от ООО «Менахем», купленный в универсаме «Сезон»;

- оливье от «Перекрестка», купленный в одноименном супермаркете;

- «Оливье с колбасой» от ИП Алексеев И. В, купленный в магазине «Удачный».

В шести образцах из десяти нашли паразитов. Фото: Общественный контроль

- Наличие в салате бактерий группы кишечных палочек свидетельствует, что в процессе приготовления к ингредиентам прикасались грязными руками, - говорит гастроэнтеролог высшей категории Ольга Моденова. - Попадая в наш организм, кишечная палочка может вызвать расстройство пищеварения. Более того, есть риск развития гельминтов, если ими был заражен сотрудник, который занес кишечную палочку.

Только четыре образца были безопасными. Это оливье марки «Уже готово» и салат собственного производства «Призмы» из одноименного супермаркета, а также оливье торговой марки «Данессия» и салат собственного производства «Ашан» из одноименного гипермаркета.

ГРЯЗНЫЕ САЛАТЫ

Работник кухни должен иметь санитарную книжку и следовать требованиям гигиены. Но как показывает практика, не все выполняют эти обязательства. Часто «благодаря» грязным сотрудникам, микробы попадают в готовые блюда. В лаборатории в восьми салатах как раз и нашли эти микроорганизмы.

Превышение содержания количества МАФАнМ (общее содержание микроорганизмов в продуктах питания, – прим.ред) может свидетельствовать о разных нарушениях: низкий уровень гигиены на производстве, загрязнение продукта во время транспортировки или перефасовки. В пределах допустимых значений содержание в продукции МАФАнМ для человека безопасно, а вот употребление продукции с высоким их содержанием может вызвать пищевое отравление с признаками диареи, гастроэнтерита. Самыми чувствительными к повышению данного показателя являются дети, пожилые люди и люди с ослабленной иммунной системой – говорит Александр Ишевский, доктор технических наук, профессор Санкт-Петербургского университета ИТМО.

«Грязными» салатами признали все образцы кроме двух оливье, купленных в магазине «Призма».

Эксперты не советуют покупать готовые салаты для праздничного стола. По их мнению, салаты, в том числе и оливье, могут «жить» всего лишь шесть часов, да и то при особом температурном режиме. В блюдах, заправленных майонезом, появляется благоприятная среда для микробов. Поэтому к утру они станут «бомбой» совсем не замедленного действия, а опасной для желудка пищей.