В Карелии отменили QR-коды в гостиницах, турбазах и ресторанах перед Новым годом

В Карелии смягчили карантинный режим перед праздниками. Фото: Артем КИЛЬКИН

Власти Карелии ослабили карантинные меры и отменили QR-коды в гостиницах, на турбазах, в ресторанах и почти во всех общественных местах. Теперь здесь могут принимать и туристов без ПЦР-теста или справки о перенесенном ковиде. Но есть одно «но».

- Многие предприятия и организации, если у них есть паспорт коллективного иммунитета, могут не требовать у посетителей и гостей QR-коды, справки или отрицательный ПЦР, - сообщает пресс-служба регионального правительства на своей странице ВКонтакте.

В число заведений (которые вакцинировали необходимое число персонала и получили паспорт иммунитета), где больше не нужны коды и тесты, попали:

- фитнес-центры и бассейны;

- кафе, рестораны, столовые, фуд-корты и прочие заведения общепита;

- библиотеки, музеи, театры, концертные залы, клубы, дворцы и дома культуры; - организации сферы отдыха и развлечений;

Но, что важно для туристов в преддверии Нового года, под действие обновленного постановления попадают также гостиницы, хостелы, турбазы и другие объекты размещения.

Власти объясняют послабления высоким уровнем вакцинации населения республики.

- В Карелии достигнут один из самых высоких показателей по уровню коллективного иммунитета в стране. Сейчас двумя компонентами привиты 64 %, первым компонентом – более 70 % жителей, подлежащих вакцинации, - отмечают в республиканском правительстве.

Согласно изменениям в антиковидное постановление, которые внес глава Карелии, с настоящего момента разрешается проведение зрелищных и развлекательных массовых мероприятий на открытом воздухе без ограничений по числу участников и предъявления QR-кодов.

В кинотеатрах, имеющих паспорта коллективного иммунитета, заполняемость залов увеличена с 50 до 75%. Предъявлять коды также не требуется. А если владельцы кинотеатра решат их требовать, то пускать на сеансы можно все 100% зрителей.

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