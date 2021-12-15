Елочка, не гори: Пожарные устроили хоровод вокруг новогодней елки в Петербурге

В Петербурге пожарные устроили хоровод вокруг елки Фото: принтскрин видео.

Новогоднее настроение начинает постепенно приходить ко всем. В Санкт-Петербурге в среду, 15 декабря 2021 года, на проспекте Большевиков заметили пожарных, которые радостные водили хоровод вокруг наряженной елки. Рядом с ними стояли начищенные до блеска красные пожарные машины. На необычную картину обратили внимание автомобилисты и сняли ее на видео.

- Молодцы! С их работой можно. Подумаешь, повеселились ребята, - обрадовались комментаторы в социальных сетях.

- Хорошо, когда позитив присутствует в коллективе, тем более в их нелёгкой профессии, - похвалили горожане.

Петербуржцы очень обрадовались такому хороводу. Но у всех оставался вопрос - что же это за праздничное мероприятие. Вскоре зачинщики раскрыли сами себя.

Оказалось, что комитет по вопросам правопорядка и законности в Петербурге записывал поздравительный ролик для коллег и родных. Они хотели сделать это тайком, чтобы устроить сюрприз. Однако привлекли к себе столько внимая, что это не удалось.

- Наших пожарных рассекретили. Пожарные комитета из Невского района в свободное от службы и несения караула время готовили ролик-поздравление для коллег и родных с Днем спасателя и Новым годом. Ролик еще не сделали, но настроение всему городу подняли, - рассказали в комитете.

Несмотря на то, что сюрприз не получился, пожарные очень повеселили горожан и подарили из настроение приближающегося праздника.

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