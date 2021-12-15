Кинорежиссер Андрей Богатырев: Красного призрака убить невозможно

Автор сценария и режиссер «Красного призрака» Андрей Богатырев в студии Радио «Комсомольская правда» в Петербурге». Фото: Артем КИЛЬКИН

Нашумевший фильм о войне «Красный призрак» обогнал по просмотрам в Интернете «Зою», «На Париж» и «Викинга». Автор сценария и режиссер Андрей Богатырев в студии Радио «Комсомольская правда» в Петербурге» (92,0 FM) рассказал о том, как создавалась картина и о чем будет следующая.

ВДОХНОВИЛИ СОВЕТСКИЕ ФИЛЬМЫ

- Андрей, в Википедии написано, что вы не только режиссер и сценарист, но еще актер, монтажер, лидер рок-группы и даже композитор.

- Да, обычно, когда у людей столько профессий, они ничего не умеют. Но в моем случае все просто. По профессии я режиссер, а нормальный режиссер обязательно должен уметь писать сценарии и монтировать снятое. Да и актерскому ремеслу нас на курсе тоже учили. Как актер я снялся примерно в двенадцати фильмах, когда учился во ВГИКе и позже, но давно уже этого не делаю.

По поводу композитора - громко сказано. У меня есть рок-группа «тОт». Режиссер Владимир Зайкин как-то попросил нас написать саундтрек к его фильму «Пятница 12». Ну мы с барабанщиком Денисом Татарниковым и написали. Я, честно говоря, умею только аккорды ставить и мелодию напевать.

- Говорят, ваш фильм «Красный призрак» - о Великой Отечественной войне, но без пафоса. Такое возможно?

- Элементы пафоса, конечно, в нем есть. Но это кино не похоже на патетичные картины о войне последних лет, такие как «Зоя», «На Париж» или «Подольские курсанты». Мы черпали вдохновение из советских фильмов, которые, несмотря на серьезность темы, не были лишены юмора. Например, в картине «Они сражались за Родину» Сергея Бондарчука есть пятиминутная сцена, где Бондарчук рассказывает Тихонову что-то о женщинах, при этом Тихонов засыпает. Мы постарались отыскать живые человеческие истории и построить сюжет именно на них.

- Ветеранов расспрашивали?

- Когда готовились к съемкам и писали сценарий, ездили по деревням, разговаривали с участниками войны. Задавали им простые вопросы: каким был их первый день на войне, где спали, что ели. Много интересных историй набралось, некоторые просто тарантиновские по сути. Среди них история про первый рукопашный бой с немцами русского солдата - это одно из основных воспоминаний, которое мы взяли в фильм.

СЛИШКОМ ХОРОШИЕ НЕМЦЫ

- А по жанру что это?

- Драма. Военный истерн (советский приключенческий фильм. - Прим. ред.). Боевик с элементами комедии.

- Вы не боитесь, что ваша картина может кого-то оскорбить?

- Недавно нас обвинили в том, что мы сделали антисоветский фильм, в котором слишком хорошие немцы. Но у нас немцы - не серая масса отрицательных персонажей, а конкретные люди, у каждого из которых есть история. Мы детализируем любого персонажа. Сейчас ведь другое время, восприятие людей изменилось. Рассуждать о том, что все немцы - фашисты, как-то неуместно.

Наш фильм адекватен сегодняшнему времени, но это не мешает ему оставаться патриотическим. Это картина, по сути, о неизвестном солдате-супергерое. Но если в Америке супергерой - отдельная персона, скажем, Бэтмен, то у нас, с нашим менталитетом, это собирательный образ: один погибает, а на его место встает другой. Поэтому красного призрака убить невозможно. Мы говорим о целом поколении красных призраков.

Андрей рассказал, что «Красный призрак» вышел и в широкий прокат в Японии. Фото: Артем КИЛЬКИН

ЯПОНСКИЕ ФАНАТЫ ДЕЛАЮТ ИГРУШКИ

- Идея картины ваша?

- Ко мне как-то приехал в гости друг, актер Саша Абраменков и привез сценарий - записанную в тетрадке комедию про войну. Я прочитал, мне очень понравилось. Подтянули еще друзей - Вячеслава Шихалеева и Костю Симонова, вместе стали работать над сценарием. Мы дали себе слово, что снимем такой фильм, что я буду режиссером, а они сыграют роли. Нам потребовалось на это семь лет.

- Почему так много?

- Два года ушло на сценарий. Потом мы подали заявку в Министерство культуры, и нам помогли финансово, за что очень благодарны. В 2018 году мы уже сняли картину, но к тому времени все деньги закончились, я монтировал ее дома сам. Показывали ее всем: телеканалам, дистрибьюторам, прокатчикам. Три года ее никто не брал. Одни говорили, что не хватает батальных сцен, другие - что слишком смело и что зрители к такому не готовы.

Фильм все-таки вышел в ограниченный прокат с очень маленьким пакетом рекламы и прошел относительно незаметно. Но как только попал в Интернет, началась цепная реакция. Сейчас у нас на «Кинопоиске» 95 тысяч оценок. Кому-то нравится, кому-то нет - это нормально. Очень много положительных отзывов, в том числе от известных российских кинокритиков.

- В одной из ролей Юрий Борисов.

- Это наша находка. Когда мы Юру пригласили сниматься, он еще не был звездой. Сейчас с ним уже восемь картин вышло. У нас вообще собралось много хороших актеров: Владимир Гостюхин, Алексей Шевченков, Михаил Горевой, Полина Чернышова, двое немецких актеров - Вольфган Черни и Пауль Орлянский.

- Продюсеры у вас были?

- Нет. Снимали творческой группой в деревне у одного из наших соавторов, под Калугой. Построили там декорацию. Это было счастливейшее время моей жизни. Чувство свободы невероятное.

- Героиня там босая по снегу гуляет. Снег настоящий?

- Да, конечно. Мы предлагали Полине Чернышевой что-нибудь на ступни приклеить, но она отказалась. Есть еще эпизод, когда Вольфган Черни в женском платье убегает босиком по снегу. Он вышел из бани и, кроме платья, ничего не нашел. Западные актеры очень послушные: несколько раз переснимали эту сцену - и никаких проблем не возникло.

- Уже состоялась азиатская премьера картины. Что это значит?

- «Красный призрак» вышел в широкий прокат в Японии. Там организовалось даже сообщество фанатов, которые делают игрушки, наклейки и постеры. Картина также выйдет в прокат в Южной Корее и Германии.

- Что у вас в планах?

- Когда мы заканчивали съемки «Красного призрака», я обратился к команде, сказав, что всех ждет вторая серия. И мы почти тем же составом сняли «Легенду о самбо» - фильм про создателей этого вида спорта. Любопытная работа. Снова с минимальным бюджетом: у кого мало денег, у того много мыслей. Получилось интересно - стилистически этакий конструктивизм, авангард 30-х годов. Как и с «Красным призраком», история повторилась: не хватило денег. Сейчас мы пытаемся их найти, чтобы самостоятельно без продюсеров завершить картину.