Петербуржцы стали чаще приезжать в Новую Голландию и Севкабель Порт. Источник фото: Unsplash.

МТС проанализировала с помощью Big Data обезличенные данные посетителей в популярных общественных пространствах Петербурга – в Новой Голландии и Севкабель Порту. С открытием катков жители стали приезжать в общественные пространства почти в два раза чаще. При этом Новая Голландия обгоняет по посещаемости Севкабель Порт.

«Неудивительно, что Севкабель Порт стал новым местом притяжения молодежи до 24 лет – по нашим данным, молодых посетителей в этом году стало на 45% больше. Чаще посещать его стали и семейные пары с детьми – их количество увеличилось на треть. Популярность Новой Голландии у петербуржцев не снижается. В этом году туда также стали чаще приходить представители более старшего поколения – петербуржцы в возрасте от 45 до 64 лет», — делится в своем аккаунте в Facebook директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Павел Коротин.

В этом году мы увидим больше фотографий с катка на фоне Финского залива – количество пользователей Apple, которые выбрали Севкабель Порт, увеличилось почти в два раза. А у посетителей Новой Голландии предпочтения по гаджетам не изменились – в основном, они пользуются смартфонами Apple, Samsung и Xiaomi

Данные собраны с помощью аналитической платформы «МТС.Регион», которая помогает бизнесу и органам власти принимать эффективные стратегические решения, используя данные о численности и составе местного населения, а также туристических потоках.

Чаще всего в этих двух локациях можно встретить туристов из Москвы, Краснодара, Новосибирска и Свердловской области. Что касается местных жителей, то чаще отдавать предпочтение Новой Голландии стали жители Московского, Невского, Выборгского и Адмиралтейского районов. А в Секабель Порт, помимо жителей Васильевского острова, стали чаще приезжать жители Красногвардейского, Центрального, Петроградского и Кировского районов города.