«Ни войны, ни стихийных бедствий, а дом выглядит ужасно»: 10 тысяч петербуржцев живут в домах с протекающей крышей

Улица Гороховая 35-37. Фото: "Центральный район за комфортную среду обитания"

Жители исторического центра Петербурга жалуются на катастрофическое состояние крыш. Одни кровли не могут дождаться ремонта, а восстановление других не успели завершить к зиме. Результат в обоих случаях один: когда тает снег или идет дождь, вода течет в квартиры и парадное.

АД НА КАВАЛЕРГАРДСКОЙ

- У нас протечки по потолку. Муж постоянно ходит на чердак, дыры запенивает! - возмущена Ирина из дома 3 на Кавалергардской. - У соседей по площадке то же самое. Даже по стенам лифта течет.

Из-за сырости в парадных стены плесневеют, штукатурка отваливается. Фото: Светлана Иванова

Кровля над черным ходом в здании просто развалилась. Потолки и стены облуплены, лестница местами проломлена, вокруг обломки и подтеки.

- Стена в нашей квартире уже покрылась следами ржавчины. Но как делать ремонт, если скоро польется снова? - в отчаянии жительница дома Марина Железнова.

Вода подступает не только сверху, но и снизу - со стороны подвала. Из-за вечной сырости на всех этажах разрослась плесень.

- В 2011 году делали капитальный ремонт отопительной системы, горячего и холодного водоснабжения. С тех пор каждую зиму у нас разрывает трубы и топит подвал кипятком, - рассказывает жительница дома Светлана Иванова. - Этот год не исключение.

В доме 3 на Кавалергардской на этажах плесень. Фото: Светлана Иванова

Подтачивает вода и фасад.

- Отливы крыши протекают много лет. Керамическая плитка отлетает, фасад разрушается, - уверена жительница Евгения.

И это - в доме в нескольких шагах от Смольного. Здание в стиле модерн в числе вновь выявленных объектов культурного наследия построено в 1910 году.

Жильцы писали жалобы в фонд капитального ремонта и в управляющую компанию. Сначала кровлю хотели починить за лето 2021 года, но сейчас сроки сдвинуты на май 2022-го.

БЕЗАЛАБЕРНОСТЬ НА НЕВСКОМ

На Невском, 146 капитальный ремонт крыши начали, но не смогли завершить вовремя. Сроки перенесли на февраль следующего года. По словам местных, здесь проблемы не только с кровлей, но и с водой из-под крана.

- Кровля вскрыта, но не доделана. Трубы, подлежащие монтажу, валяются во дворе под снегом - можно напороться на острый край, - сетует хозяйка одной из квартир дома Полина Чубукова. - В двух квартирах точно две недели нет холодной воды после замены труб.

Ремонт кровли и коммуникаций должен был завершиться восемь месяцев назад. Это указано в карточке дома на сайте Фонда капитального ремонта. Но что-то пошло не так.

- Подрядчик не исполняет свои обязательства. Мы рассмотрим вопрос о применении штрафных санкций за каждый день просрочки, - пояснил фонд жильцам невезучего дома. Сами они не получили никаких компенсаций. Остается только верить, что в квартиры не потечет вода.

Здание на Невском в стиле конструктивизма в число памятников хоть и не входит, но имеет богатую историю. С 1883 года здесь был рынок, в 1933-м его перестроили и превратили в жилой массив. От XIX века в доме остались первые этажи, колонны и декор.

Кронверский, 23а. Фото: "Центральный район за комфортную среду обитания"

ТРЕЩИНЫ НА ПОЛТАВСКОЙ

На Полтавской, 14А подтекает крыша и трубы, а по стенам идут трещины. Внутри всегда холодно, по комнатам ветер гуляет.

- Нет ни военных действий, ни стихийных бедствий, а дом выглядит ужасно, - негодует жительница дома Ольга Гужумит. - Я на сайте фонда капремонта видела, что ремонт нашего здания планировали на 2018-2020 годы. А в мае 2021-го заметила, что сроки перенесли на 2033-2035-й. Почему - никто не говорит. В других источниках указан 2022 год.

Местные жители подозревают, что здание в центре города - постройку 1860 года в стиле эклектика - специально доводят до аварийного состояния, чтобы расселить и снести.

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ ПРОТИВ БАРДАКА

В октябре активные горожане провели исследование и заявили о 116 многоквартирых домах с кровлями, неготовыми к зиме. Они насчитали 10 тысяч горожан, которые остались «без нормальной крыши над головой» из-за затянувшегося капремонта. В основе исследования открытая информация Фонда капитального ремонта.

- Эта история началась внезапно, - рассказывает муниципальный депутат, участник сообщества «Центральный район за комфортную среду обитания» Федор Грудинин. - Мы искали локации для экскурсии, увидели во дворе кучу стройматериалов. Осмотрели их и поняли, что тут должна была пройти реконструкция кровли, но сроки давно уже пропущены, а работы не велись.

Активисты пообщались с местными жителями и обошли больше 25 адресов, засняли и опубликовали вскрытые, но неготовые кровли, поврежденные крыши и строительный мусор.

В середине декабря данные народного контроля подтвердили официально. Свыше 60 крыш рискуют встретить Новый год в стадии ремонта.

4 линия ВО 1-3, лит. Б. Фото: "Центральный район за комфортную среду обитания"

ОФИЦИАЛЬНО

Жилищный комитет Санкт-Петербурга:

- Из плановой реализации программы капремонта на 2015-2020 годы не выполнены работы по ремонту крыш более 2000 многоквартирных домов.

По состоянию на 14 декабря на большей части ремонтируемых крыш работы находятся в заключительной стадии. Существует вероятность, что ремонт 62 крыш будет перенесен на 2022 год. На тех объектах, где это случится, крыши пройдут процедуру консервации.

ДОСЛОВНО

Фонд капремонта Санкт-Петербурга:

- Стремительное подорожание строительных материалов в 2021 году потребовало от подрядчиков и фонда поиска и реализации различных мер. Особой задачей стал поиск материалов по уже утвержденной смете. Кроме того, необходимо было найти новый трудовой резерв: до пандемии трудовые мигранты составляли большую часть бригад, но многие из них уехали и не вернулись. Все эти проблемы привели к задержкам.

КОНКРЕТНО

23 806 жилых домов всего в Санкт-Петербурге

22 454 из них нуждаются в капремонте кровли

К 2039 году должны успеть починить все