В центре Санкт-Петербурга огромные куски штукатурки рухнули с фасада дома на полицейских

Куски фасада рухнули на двух полицейских в Санкт-Петербурге. Фото: СОЦСЕТИ

Огромные куски штукатурки рухнули на двух полицейских с дома №46/8 на 4-й Советской улице в Санкт-Петербурге. Все произошло под вечер среды, 15 декабря. Отвалился низ эркера, остекленной части фасада, покрытой защитной сеткой. Но под весом штукатурных глыб строительная конструкция не выдержала и упала на двух сотрудников МВД. Стражи порядка отделались незначительными травмами.

Как рассказали «КП-Санкт-Петербург» в пресс-службе администрации Центрального района Северной столицы, за дореволюционный дом отвечает ЖКС №3. Коммунальщики планировали сдвинуть сроки капремонта на 2021 год, но не вышло.

Защитная сетка не справилась с весом кусков штукатурки. Фото: СОЦСЕТИ

- На данный момент место обрушения огородили, упал штукатурный слой общей площадью в три «квадрата». Работы по обследованию данного участка фасада запланировали на четверг, 16 декабря, - отметили в районной администрации.

Тем временем полиция направила информацию о происшествии в следственные органы СК РФ.

- В результате инцидента незначительные травмы получили двое полицейских, им оказали медицинскую помощь на месте, после чего они продолжили службу, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Но не только элементы фасадов падают на головы петербуржцев в эту середину декабря – в городе продолжается череда госпитализаций пострадавших от наледи, гололеда и сосулек.

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