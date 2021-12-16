Более 80 елочных базаров откроются в Петербурге 20 декабря

Более восьмидесяти ёлочных базаров начнут работу 20 декабря в Петербурге Фото: Полина ШАНДРАК

До Нового года осталось чуть больше двух недель. Поэтому, самое время наряжать елку. В Санкт-Петербурге 20 декабря 2021 года начнут работать елочные базары. Они разместятся почти во всех районах города. В этом году количество точек, где можно купить новогоднее дерево увеличится до 82. Об этом рассказали в Смольном.

- У петербуржцев должна быть возможность приобрести живую ёлку в своем районе. Мы поддерживаем добросовестных предпринимателей, которые оформляют договоры аренды и организуют сезонную торговлю по всем правилам, - рассказал губернатор города Александр Беглов.

В этом году город заключил 14 новых договоров с продавцами елок, которые будут арендовать участки под торговлю. Всего предприниматели могут использовать участки в течение пяти зимних сезонов.

Также елочные базары могут размещаться на участках, которые являются частной собственностью. Кроме того, администрации районов дополнительно выделают места под базары на новогодних ярмарках.

Полный список адресов елочных базаров можно узнать по ссылке.

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