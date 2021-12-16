Первый выпуск Школы ключевых исследователей и менеджеров по промышленному дизайну состоялся в СПбГУПТД. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

13 декабря в Лаборатории «ПромТехДизайн» СПбГУПТД прошла церемония вручения документов об окончании Санкт-Петербургской Школы ключевых исследователей и менеджеров сектора разработок и инжиниринга по направлению «Промышленный дизайн». Организатором проекта выступил Университет промышленных технологий и дизайна по заказу Комитета по науке и высшей школе.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Проект такого формата проводится в регионе впервые и является одним из шагов по подготовке лидеров отечественной науки в области промышленного дизайна через развитие важных для молодых исследователей компетенций: инициирование новых проектов, формирование команды, опыт работы со стейкхолдерами. Участниками Школы стали студенты и молодые специалисты трех петербургских вузов, которые ведут свою научную деятельность в области промышленного дизайна: Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

На протяжении девяти дней ученики Школы отрабатывали практику чтения технической документации, изучали методы исследования и анализа продуктовых сегментов, цифровое проектирование, технологии автоматизации, современные способы производства, процесс прототипирования и создания новых видов цифровой продукции.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Обучение проходило на базе СПбГУПТД и Инновационного центра Кластера «Креономика» - объединения предприятий и организаций, работающих в сфере HiTech и инжиниринга. Лекторами программы выступили доктора наук, преподаватели российских вузов, представители предприятий, внедряющих научные разработки по направлениям промышленного дизайна, а также иностранные спикеры. Процесс реализации инновационных технологий участники проекта изучали в Mitsubishi Electric (производство и продажа систем кондиционирования воздуха и промышленная автоматизация, Япония), Sick (международная компания, осуществляющая производство и поставку индустриальной сенсорики, систем машинного зрения и промышленной безопасности), SCHUNK Intec (механообрабатывающее оборудование и автоматизация процессов захвата при перемещении изделий на производстве, Германия).

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Торжественная церемония вручения документов об окончании обучения в Школе ключевых исследователей и менеджеров по промышленному дизайну прошла при участии Председателя Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ректора СПбГУПТД Алексея Демидова, Председателя правления Кластера «Креономика» Алексея Кораблева, Председателя секции промышленного дизайна Санкт-Петербургского Союза дизайнеров Дмитрия Мареева, и директора проектного офиса НТИ СПбГУПТД Максима Ермачкова.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Стоит отметить, что в предстоящем году СПбГУПТД запускает образовательную программу бакалавриата «3D промышленный дизайн и инжиниринг» совместно с Санкт-Петербургским Союзом дизайнеров и студией FORMA Industrial Design, где студенты будут разрабатывать современные, удобные и функциональные продукты, начиная от корпусов мобильных гаджетов, заканчивая интерьером скоростного трамвая. Причем речь идёт не только о художественной, но и технической подготовке, большое внимание разработчики программы уделили изучению различных материалов и производственных процессов, работе в системах автоматического проектирования, прототипированию и участию студентов в проектах реальных заказчиков.