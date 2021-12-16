Digital-преображение

Фото: пресс-служба Фольксваген Центры ВАГНЕР.

Шоурумы Фольксваген Центров Вагнер преобразились после ребрендинга Volkswagen. Придерживаясь концепции Digital Experience, автосалоны получили яркое оформление в новых цветах марки Volkswagen.

Визуальные изменения обращают на себя внимание еще на парковке: входная группа получила новый минималистичный шрифт с названием сети «Фольксваген Центр ВАГНЕР». Войдя в автосалон, клиент увидит небесно-голубую вывеску–в одном из новых фирменных цветов Volkswagen – с надписью «Добро пожаловать в Volkswagen». А на новой стойке ресепшн с ярким динамичным баннером и демонстрационной зоной, его встретит администратор.

Главное отличие новых шоурумов – в функциональности и инновационности. Теперь у каждого менеджера есть своя digital-зона для общения с клиентом: стеклянные перегородки, мягкие кресла, широкоформатный телевизор с плоским экраном и высоким разрешением для демонстрации автомобилей и комплектаций. Все доступные для покупки автомобили можно увидеть в приложении, установленном на планшете менеджера. А если клиент сам выбрал автомобиль и комплектацию в конфигураторе на сайте Volkswagen и сохранил код, то в дилерском центре можно вывести собранный автомобиль на большой экран и сразу приступить к обсуждению деталей покупки.

Удобнее для клиентов стала навигация по автосалону: у специалистов каждого из отделов – своя зона с табличкой. Стенд с запчастями для автомобилей и дополнительным оборудованием теперь в центре шоурума – поиск нужного не займет много времени.

Изменения коснулись и клиентских зон: в кафе появилась стильная барная стойка, вдоль балкона выставлены ярко-синие кресла со столиками. По другую сторону – стенды с сувенирной продукцией: брелоки, авторучки, термокружки с логотипом Volkswagen и даже модели легендарного Volkswagen Beetle (Фольксваген Жук), которые не оставят равнодушными любителей марки Volkswagen.

Эстетика, минимализм и функциональность – то, что характеризует инновационные цифровые шоурумы Фольксваген Центров ВАГНЕР.

Посетители уже могут оценить новую обстановку и дизайн дилерских центров на ул. Оптиков (Фольксваген Центр ВАГНЕР Лахта) и на Стартовой улице (Фольксваген Центр ВАГНЕР Пулково).

Фольксваген Центры ВАГНЕР – официальные дилеры Volkswagen, представленные в Санкт-Петербурге: Фольксваген Центр ВАГНЕР Пулково (ул. Стартовая, 5А), Фольксваген Центр ВАГНЕР Лахта (ул. Оптиков, 3А) и Фольксваген Центр ВАГНЕР Таллинский (Таллинское ш., 157А)

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