Девять рыбаков спасли с оторванной льдины в Петербурге

Сотрудники МЧС спасли девять рыбаков с оторванной льдины в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге, несмотря на запрет выхода на лед, рыбаки все равно отправляются заниматься любимым делом. И вот, уже первый инцидент. Рано утром в четверг, 16 декабря 2021 года, группа рыбаков из девяти человек отправилась порыбачить на Большой Неве. Мужчины устроились, пробурили лунки и закинули удочки. Но помешала им совсем не оттепель, а ледокол. Об этом рассказали в МЧС России.

- Девятерых рыбаков, вышедших на лед Большой Невы, отрезал от берега прошедший ледокол, - рассказали в пресс-службе спасателей.

Мужчины, оказавшись на дрейфующей льдине, сразу же позвали на помощь. Спасатели регионального поисково-спасательного отряда МЧС России оперативно выдвинулись в район происшествия на судне на воздушной подушке. Всех рыбаков успешно забрали на борт и вернули на берег. Хорошо, что никто из любителей подледной "охоты" не пострадал.

Напомним, что с 16 ноября 2021 года в Санкт-Петербурге запрещено выходить на лед. Запрет продлится вплоть до 15 апреля 2022 года. Послабления будут, но только тогда, когда в городе установятся крепкие морозы. Ориентировочно это будет с 16 января до 14 марта 2022 года. Нарушение запрета влечет за собой штраф в 5 тысяч рублей.

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