Первые заражения штаммом коронавируса "омикрон" зафиксировали в Петербурге

Первые заражения "омикроном" зафиксировали в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

"Омикрон" добрался до Санкт-Петербурга. В городе зафиксирован случай заражения новым штаммом коронавируса. Об этом 16 декабря 2021 года заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

- Заражения "омикроном" выявлены в Москве, Подмосковье, Петербурге и Ростове-на-Дону, - рассказала Татьяна Голикова.

Всего на данный момент в России известно о 25 случаях заражения новым видом коронавируса. Пока что не уточняется, сколько именно зараженных в Северной столице.

Ранее медики Петербурга предупреждали о том, что в городе может начаться пятая волна заражений из-за штамма "омикрон". Особенно высок риск в связи с новогодними праздниками, так как толпы людей собираются в магазинах, а также в заведениях. Некоторые ученые отмечают, что заразность нового штамма выше. Поэтому горожанам нельзя расслабляться не забывать о масках в общественных местах и транспорте.

Добавим, что в Петербурге потихоньку начала спадать заболеваемость коронавирусом. Накануне было выявлено менее 2 тысяч новых зараженных. При этом уровень госпитализаций наоборот пошел вверх.

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