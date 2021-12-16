«Хеликс» назвал факторы, влияющие на динамику выработки и сохранения антител к COVID-19. Фото: пресс-служба Лабораторной службы «Хеликс».

Лабораторная служба Хеликс и Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова объявили финальные результаты Всероссийского исследования «Отклик», организованного с целью мониторинга уровня специфических антител (IgG) у людей, перенесших COVID-19 различной степени тяжести, в том числе в бессимптомной форме. Полученные данные помогут разработке методических рекомендаций для определения объема мероприятий по диспансерному наблюдению больных, перенесших COVID-19, а также, в совокупности с данными других исследований, позволят определять сроки и очередность вакцинации или ревакцинации переболевших пациентов.

В исследовании приняли участие 1421 человек – мужчины и женщины в возрасте от 18 до 70 лет, перенесшие COVID-19 в легкой, бессимптомной, а также среднетяжелой или тяжелой форме. В исследовании представлен анализ динамики уровня антител IgG на протяжении 180 суток.

Формирование выборки пациентов, которые были включены в исследование, происходило в период с 2020 по 2021год. Амбулаторные пациенты (1205 человек) с бессимптомной и легкой формой заболевания включались в исследование Лабораторной службой Хеликс. Также в исследовании участвовали 216 пациентов, включенных в него в период стационарного лечения в клиниках Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова со среднетяжелой и тяжелой формой коронавирусной инфекции.

Участники исследования были разделены на три возрастные группы, согласно классификации ВОЗ: группа 1 – молодые люди (18-44 года), группа 2 – средний возраст (45-59 лет), группа 3 – пожилые (>60 лет). Всем пациентам в каждой из точек исследования – на 1-е, 14-е, 45-е, 60-е, 90-е, 180-е сутки от начала заболевания – выполнялось количественное определение специфических антител класса IgG к спайковому (S) белку вируса SARS-CoV-2.

Оценка концентрации специфических антител проводилась на основе результатов, полученных в Лабораторных комплексах Компании Хеликс с помощью тест-системы компании DiaSorin (Италия) на оборудовании того же производителя – LIAISON XL. Чувствительность тест-системы составляет более 97%, а специфичность – более 98%.

Фото: пресс-служба Лабораторной службы «Хеликс».

- При легких формах заболевания динамика выработки антител в раннем и отдаленном периодах зависит от пола и возраста. Так, у женщин старшей возрастной группы отмечается нарастание концентрации антител к 180-м суткам от начала заболевания, ау мужчин, особенно у молодых, наоборот, начиная с 90-х суток имеется тенденция к снижению уровня иммуноглобулинов. У лиц, перенесших COVID-19 среднетяжелой и тяжелой степени тяжести, пол не влияет на выработку антител, но у пожилых пациентов сохраняется тенденция к более высокому уровню иммуноглобулинов по сравнению с молодыми.

- Тяжесть течения COVID-19 и объем поражения легочной ткани напрямую влияют на уровень иммуноглобулинов класса G: чем тяжелее форма заболевания, тем больше вырабатывается иммуноглобулинов. В соответствии с этим факторы, определяющие более тяжелое течение заболевания – ожирение, нарастание С-реактивного белка, количество дней лихорадки и кислородотерапии – также приводят к более высокой выработке антител.

- Установлено, что применение гормональной противовоспалительной терапии (глюкокортикоидов) в лечении среднетяжелых и тяжелых форм COVID-19 способствует дозозависимому увеличению уровня иммуноглобулинов класса G у пациентов (чем больше доза глюкокортикоидов – тем выше уровень IgG). При этом глюкокортикоиды имеют независимое стимулирующее действие на иммунный ответ, поскольку пациенты, получающие глюкокортикоиды, имеют более высокий уровень антител в отдаленном периоде по сравнению с пациентами с идентичной тяжестью состояния и объемом поражения легких, но не получающими глюкокортикоидной терапии (данный феномен отмечен при коронавирусной пневмонии с объемом поражения КТ-2).

- Для молодых мужчин, перенесших COVID-19 в легкой/бессимптомной форме, которые характеризуются значимым снижением IgG к SARS-CoV-2, через 180 дней после инфекции необходимо рассмотреть вопрос определения показаний к их вакцинации.

- Когорта мужчин и молодых женщин, перенесших новую коронавирусную инфекцию среднетяжелого/тяжелого течения, требует продленных (>180 суток) иммунологических исследований в сопоставлении с эпидемиологическими и клиническими данными.

- Пациенты, перенесшие коронавирусную пневмонию среднетяжелого/тяжелого течения и получавшие в схеме лечения глюкокортикоиды, имеют минимальный риск повторного заражения в течение 180 суток и ранее 180-х суток не нуждаются в контрольных исследованиях IgG.

В дальнейшем исследовательский проект «Отклик» будет расширен до многолетнего комплексного наблюдения за обследованной группой лиц с оценкой значимости выявляемых особенностей иммунного ответа и других клинически значимых последствий перенесенной коронавирусной инфекции.

Фото: пресс-служба Лабораторной службы «Хеликс».

«Совместный проект Лабораторной службы Хеликс и Военно-медицинской академии – одно из первых, наиболее масштабных и продолжительных исследований гуморального иммунитета после перенесенной коронавирусной инфекции. Зарубежные и отечественные исследования по изучению иммунитета к COVID-19 в основном проводятся у пациентов, получающих стационарное лечение и перенесших заболевание в среднетяжелой и тяжелой форме. Информации о состоянии гуморального иммунитета у тех, кто перенес COVID-19 в легкой форме, пока недостаточно. Поэтому выводы и практические рекомендации проекта «Отклик», безусловно, внесут значимый вклад в изучение новой глобальной проблемы и борьбу с пандемией», – отметил Юрий Андрейчук, Генеральный директор Лабораторной службы Хеликс.

По материалам первого этапа исследовательского проекта «Отклик» опубликована статья в научно- теоретическом журнале «Вестник Российской академии медицинских наук», индексируемом в системах «Российский индекс научного цитирования», Scopus, Embase, EBSCO и других. В дальнейшем в научно-медицинских изданиях будут опубликованы итоги проекта.