Новый год - для привитых: В бары и рестораны Петербурга могут начать пускать после 23:00 только посетителей с QR-кодом

Петербургские рестораторы предложили Смольному пересмотреть грядущие коронавирусные ограничения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Введение режима QR-кодов в барах, ресторанах и непродовольственных магазинах Петербурга могут отложить до 1 февраля. Но радоваться рано: речь идет пока что лишь об инициативе городских предпринимателей. Накануне они направили в Смольный официальное письмо, в котором оценили ситуацию с эпидемией и подготовили свои рекомендации по тому, как все исправить. «Вы – нам, а мы – вам», все честно.

Рестораторы справедливо отмечают, что проверка QR-кодов - дело, как правило, не самое быстрое. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По словам авторов письма, существующие планы по ужесточению «антивирусных» мер нужно корректировать. И на то есть сразу несколько причин. Так, например, предприниматели указывают на то, что в момент проверки QR-кодов – которая суть процедура не самая быстрая – в одном месте собирается сразу множество людей. А это значит, что соблюдать санитарную дистанцию становится невозможно, а риски распространения инфекции не снижаются, а наоборот, возрастают.

- Кроме того, есть риск, что большая часть бизнеса будет игнорировать требования – а это поставит в неравные условия наиболее ответственных предпринимателей, которые являются основными налогоплательщиками, - констатируют авторы письма. – Пострадают именно ответственные и добросовестные предприниматели, а оставшиеся проигнорируют. Это будет плохим примером и обесцениванием системы QR-кодов.

Среди других аргументов – рост социальной напряженности, а еще то, что арендодатели массово отказываются идти навстречу бизнесу, предоставлять льготы и скидки. Тяжелой ситуацией с ковидом уже никого не разжалобишь. А значит, обороты будут падать, что выльется в такие же массовые закрытия и повышение цен для потребителей – то есть, для нас с вами.

Обороты бизнеса и так упали, ограничения под Новый год могут его просто добить. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В связи со всем этим Смольный просят отложить введение QR-кодов - сейчас, напомним, планируется ужесточить режим с 27 декабря. А кроме того – отменить «комендантский час» и разрешить общепиту работать с 23:00 до двух часов ночи. Но с двумя условиями: во-первых, работать ночью предлагают разрешить только тем заведениям, которые сумеют вакцинировать 90 % сотрудников. Во-вторых, вот в это время пускать будут только посетителей с QR-кодами – то есть, сам по себе режим сохранится, но в слегка урезанном формате.

Но, конечно, не за просто так. В ответ предприниматели обязуются к 27 декабря довести количество вакцинированных сотрудников до 90 % - соответственно, комендантский час предлагают отменить для тех, кто это сделает. А кроме того – сотрудничать только с теми курьерскими службами и компаниями, у сотрудников которых есть действующие QR-коды, и максимально стимулировать народ к вакцинации. В обращении, в частности, предлагается размещать в ресторанах, барах и кафе социальную рекламу, а за предъявление QR-кода давать посетителям подарки и скидки.

Помимо прочего рестораторы обещают максимально подталкивать народ к вакцинации: например, давать тем, кто предъявит на входе QR-код, скидки и подарки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По словам авторов обращения, пока что ответ им не поступил – скорее всего, о реакции властей на свое письмо они (и мы тоже) узнают уже постфактум, когда выйдет новая редакция 121-го «антивирусного» постановления. Мы обратились в Смольный, чтобы узнать, приняли ли чиновники во внимание идеи петербургского бизнеса, и в какую сторону движется обсуждение, но ответа на данный момент не получили.