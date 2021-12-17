Команда КВН «Каzахи»: представляем страну и ждем в гости. Фото: ТТО «АМИК».

ЮМОР БЕЗ ГРАНИЦ

Вы когда-нибудь задумывались о том, как у одного народа складывается представление о другом? Что позволяет нам формировать свое мнение о людях и стране, в которой они проживают, ее культурных традициях, туристическом потенциале?

Каждый человек, в зависимости от своего возраста, профессии, социальных и бытовых условий, транслирует своим образом мышления и поведением установки и правила, с одной стороны, характерные для его малой Родины – региона рождения, с которого, собственно, все начинается в его жизни, а с другой – большой Родины, и здесь уже речь идет о целой стране.

За 30 лет независимости Казахстан стал узнаваем в мире, обрел свой авторитет и устойчивую позицию по всем актуальным вопросам. Огромный вклад в развитие культурных связей Казахстана с другими странами внесла команда КВН «Каzахи», на протяжение 20 лет представлявшая страну в международном Клубе веселых и находчивых. В ноябре КВН отметил свое 60-летие вместе с лучшими командами за всю историю игры. И «Каzахи» тоже были в числе приглашенных, поздравивших бессменного ведущего игры Александра Маслякова.

Их блестящее выступление и патриотический реверанс в адрес Байконура, одного из самых старейших, крупнейших и до сих пор действующих космодромов мира, который к тому же входит в десятку самых привлекательных мест Казахстана для посещения туристами, навели нас на мысль составить уникальную карту туристических маршрутов страны. За точку отсчета было решено взять регион рождения каждого из участников команды. Получилось, что на сцене КВН «Каzахи» представляли Казахстан с его разными регионами и своими достопримечательностями в прямом и переносном смысле.

Фото: ТТО «АМИК».

ИДЕМ ПО СЛЕДАМ

Нурдаулет Шертим, Кумар Лукманов, Нурлан Коянбаев родились в южном Казахстане – регионе, знаменитом своими древними поселениями и крепостями, мавзолеями и другими сакральными местами, заповедными зонами. На юге страны находится и излюбленный город паломников Туркестан, и горный массив Казыгурт со своей долиной Сорока невидимых ангелов и рассеченной надвое скалой, известной в народе под названием «Адам и Ева», и необъятный национальный парк «Алтын-Эмель» – самая большая заповедная зона в Казахстане. Всегда в центре внимания туристов и горнолыжный курорт Шымбулак, и Тургеньское ущелье, и урочища Медеу и Кок-Жайляу Иле-Алатауского государственного национального природного парка, и Чарынский каньон, и Аксу-Джабаглинский национальный заповедник со своими суровыми скалами, глубокими реками и сочными альпийскими лугами.

Даут Шайхисламов – из Западного Казахстана. Здесь, на Каспие, в Мангистауской области, живут единственные в своем роде тюлени, а урочище Босжира со своими фантастическими пейзажами древнейшего плато Устюрт входит в топ 10 туристских дестинаций. Когда-то эти ландшафты представляли собой дно океана – собственно, отсюда и размах территории, где в зависимости от времени суток скалы меняют свой цвет. Малик Хасенов и Санат Шапашов родились в Карагандинской области – регионе с щригинальными туристическими маршрутами, объединяющими и горы, и степи, и леса, и реки, и пустыни. Искатели приключений и поклонники внутреннего туризма прекрасно знают, что окрестности Караганды – это и единственное на планете озеро Балхаш с разной по составу водой, пресной и соленой, и белыми лебедями, совершенно неожиданных для бескрайних пустынных земель, и красивейшая горная цепь Бектау-Ата, и Каркаралинский национальный парк со своими животными и растениями, занесенными в Красную книгу РК, и петроглифы Теректы-Аулие, и еще много всего того, что вызывает вот уже много лет живой интерес многочисленных путешественников, исследователей и ученых.

Фото: ТТО «АМИК».

Единственный «русский казах», как называют в команде Ярослава Мелехина, представляет центральный столичный регион, и это значит, что привлекательные туристические локации подразумевают такие национальные природные парки, как «Бурабай», «Кокшетау», «Буйратау», а также Коргалжынский заповедник международного значения, тоже включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Для ценителей нетронутой дикой природы здесь – земля обетованная, неудивительно, что парки совершенно заслуженно называют оазисами среди бескрайних казахстанских степей.

Турсынбек Кабатов – из Западно-Казахстанской области, обладающей богатым историческим и культурным наследием. На ее территории насчитывается более 6 тысяч археологических памятников разных эпох и более 500 памятников истории, архитектуры и монументального искусства, 14 из которых являются памятниками республиканского значения. Больше всего туристов привлекает историко-музейный комплекс «Букеевская орда», представляющий собой отреставрированные строения начала 19 века.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

И это только самый краткий список туристических достопримечательностей Казахстана. На самом деле его древнейшие земли хранят так много тайн и открытий, которые и привлекают гостей со всего мира, ведомых как бесчисленными артефактами старины, так и восхитительными ландшафтами, не похожими на ландшафты ни одной другой страны. Каждый найдет в Казахстане что-то свое, от чего жизнь станет еще более осмысленной, увлекательной и ценной. Казахстан всегда ждет и приглашает в гости. Добро пожаловать!