Ограничения на Новый год 2022 в Санкт-Петербурге: Действуют ли QR-коды и где

Нужны ли QR-коды на новогодние праздники 2022 в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Скоро Новый год. Жители и гости Северной столицы будут отдыхать, встречаться с друзьями, сидеть в ресторанах и кафе. Но будет ли это доступно всем? Какие будут ограничения на Новый год 2022 года в Санкт-Петербурге? Официально QR-коды в непродовольственных магазинах и заведениях общепита должны вступить в силу с 27 декабря 2021 года. Но будут ли изменения. Рассказываем, что известно на данный момент.

ОФИЦИАЛЬНО

В Петербурге уже действует система пропуска по QR-кодам почти везде. Так, без сертификата об иммунизации в городе нельзя сходить в кино, театр, музей, в бассейн, спортивный зал, на концерт и так далее. Также он требуется для заселения в гостиницу.

С 27 декабря 2021 года в Петербурге вступят в силу QR-коды для посещения торговых центров, непродовольственных магазинов, а также кафе, ресторанов, баров. То есть, новогодние праздники полноценно будут доступны только для тех, кто привит.

НЕ ОФИЦИАЛЬНО

Представители бизнеса пытаются договориться со Смольным. Сейчас они предложили внести некие коррективы. Так, рестораторы предлагают перенести введение QR-кодов для точек общепита на 1 февраля, чтобы люди могли спокойно провести Новый год. Также они отмечают, что момент проверки QR-кодов – которая суть процедура не самая быстрая – в одном месте собирается сразу множество людей. А это значит, что соблюдать санитарную дистанцию становится невозможно, а риски распространения инфекции не снижаются, а наоборот, возрастают.

Также рестораторы просят разрешить им работать до 2 часов ночи, но с условием. После 23:00 в заведения допускать только привитых посетителей.

Рассматривает ли такое предложение Смольный или нет, пока неизвестно.

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