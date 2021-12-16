В Смольном обсудят мораторий на установку вышек сотовой связи

Воздействие вышек сотовой связи на организм человека недостаточно изучено. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутаты Мариинского дворца обратились в Смольный, потребовав от чиновников ввести временный мораторий на установку вышек сотовой связи. По мнению народных избранников, городу необходимо разработать новые нормативы для размещения оборудования. Неожиданную инициативу поддержали 48 из 50 депутатов.

Автором идеи выступил депутат Александр Кущак. Парламентарий отметил, воздействие вышек сотовой связи на организм человека недостаточно изучено. Кроме того, важна эстетическая составляющая. Вышки сотовой связи нередко портят облик города. И в ЗакС поступает много жалоб от петербуржцев, которым не нравится, что сооружения стоят рядом с жилыми домами, школами, садиками и спортивными площадками.

Однопартиец Кущака Алексей Цивилев отметил, что проблема имеет дискуссионный характер. На одной чаше весов, по мнению депутата, лежит потребность петербуржцев в качественной связи и высокоскоростном интернете, а на другой обеспокоенность граждан за свое здоровье.

- В нашем Кировском районе был, как минимум, один случай, когда удалось добиться отмены установки оборудования. Вышку хотели поставить прямо у школы, - рассказал «Комсомолке» Алексей Цивилев. - Проблема, безусловно имеет место быть, но к ее решению нужно подходить взвешенно. Санитарные нормативы при установке вышек нередко нарушаются.

Вице-губернатор Станислав Казарин, который курирует развитие связи и цифровых технологий, инициативу депутатов не одобрил. По мнению чиновника, проблемы жителей нужно решать исходя из реальной ситуации, а не на основе риторике популизма и радикальных запретов.

- Санкт-Петербург – не город цифровых луддитов (тех, кто протестует против современных технологий, - прим. Ред.) и скорых запретов. Мы – пример взвешенного анализа и поиска решения проблем в правовом поле. Нам нужен глубокий общественный анализ проблемы и поиск законных методов ее решения. Мы не должны основываться на принципах «взять и запретить», - отметил Станислав Казарин.

При этом собеседник «КП» из аппарата вице-губернатора уточнил, что поступившее обращение все равно будет обсуждаться в Смольном. Скорее всего, исполнительная власть начнет работать с предложением депутатов в начале следующего года.

КОМПЕТЕНТНО

Сергей АНУФРИЕВ, кандидат медицинских наук, основатель Петербургского медицинского форума: «Вряд ли могут возникнуть проблемы со здоровьем»

- На сегодняшний момент нет никаких сведений, чтобы хоть у кого-то начались проблемы со здоровьем из-за вышки сотовой связи. При этом, существует нормативы ГОСТа и СанПина, которые касаются установки такого оборудования. Не стоит забывать, что любое радио- и электромагнитное излучение оказывает определенное воздействие на организм человека. Поэтому, в теории вышка сотовой связи может навредить здоровью. Но для этого нужно постоянно находиться рядом с источником излучения на протяжении длительного времени. Однако существующие нормативы такой возможности не допускают.