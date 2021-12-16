Тарифы на проезд и коммуналку в Санкт-Петербурге в 2022 году вырастут на 4 процента

Суммарный прирост на коммунальные услуги составит 84 рубля с человека в месяц. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге подвели итоги тарифной кампании 2021 года и рассказали о планах на следующий. В Смольном подчеркивают: цены на ЖКУ выросли всего на 3,5 процента, хотя федеральное правительство допускало повышение на 6,3 процента.

ЗАПЛАТИ И ВЫБРОСИ

С 1 июля 2022 года цены на все коммунальные услуги вырастут в среднем на 4 процента. Сильнее всего – на 5 процентов - подорожает свет. Вода и водоотведение вырастут в цене не настолько заметно, лишь на 1,7 процента – это минимальный рост за 10 лет.

Изменения грядут и в вопросе мусора. Если раньше стоимость его вывоза и утилизации определяли сами жители на общедомовых собраниях, то теперь размер платы будет регулировать комитет по тарифам. Впрочем, сама система остается прежней: размер платежа зависит от площади жилых помещений.

Формула расчета платы за мусор выглядит так: тариф регионального оператора умножается на норматив накопления (0,0066) и на квадратуру жилья. В 2022 году тариф единого мусорного оператора составит 969,7 рубля за кубометр. Итого в среднем за квадратный метр заплатим 6,4 рубля.

- Суммарный прирост на коммунальные услуги составит 84 рубля с человека в месяц, на обращение с твердыми отходами - 21 рубль, на жилищные услуги для социального найма - 26 рублей. В среднем платеж на человека в месяц составит 2743 рубля с учетом ТКО, - подытожил председатель комитета по тарифам Дмитрий Коптин.

Сильнее всего – на 5 процентов - подорожает свет. Фото: Артем КИЛЬКИН

В городском бюджете заложены деньги для компенсаций расходов на ЖКХ малоимущим. На них имеют право те, для кого плата за коммуналку превышает 14 процентов от месячного дохода. Для оформления компенсации нужно обратиться в Городской центр жилищных субсидий.

СМЕЕТСЯ ТОТ, КТО ПОЛЬЗУЕТСЯ КАРТОЙ «МИР»

После Нового года вырастут цены и на проезд в общественном транспорте. Речь о тех же 4 процентах, которые должны компенсировать инфляцию. Разовая поездка подорожает на 5 рублей, поездка по «Подорожнику» - на 4 рубля (сейчас за жетон метро берут 60 рублей, за билет в наземке – 55 рублей).

Подешевеет при этом проезд по «Единой карте петербуржца»: минус 4 рубля в обычном случае и целых минус 6 - если карта токенизирована (используется через смартфон). По ЕКП можно будет проехать по городу всего за 31 рубль. Остаются дешевыми и поездки по карте «Мир». Так людей мотивируют переходить на национальную платежную систему. Скидку компенсирует городской бюджет и частично сама банковская система.

С 1 апреля дешевле станет ездить на дальние расстояния. На смену участковому и километровому тарифам придет единый: 60 рублей за разовый проезд, 40 рублей - по «Подорожнику». Это касается и удаленных от основной части города Пушкина, Петергофа, Ломоносова, Зеленогорска, Сестрорецка. Сейчас же маршруты до них разделены на 2-3 тарифных участка, из-за чего стоимость поездки достигает 165 рублей. Больше того, с апреля частью петербургской тарифной сетки станет и вся Ленинградская область. Сейчас билет из Петербурга в областной населенный пункт стоит до 200 рублей.

Как вырастут тарифы на ЖКУ в Петербурге в 2022 году. Фото: Степан СТЕПАНОВ

КСТАТИ

Субсидирование общественного транспорта из городского бюджета растет, отчасти из-за пандемии. Сейчас городские и коммерческие перевозчики обеспечивают себя сами всего на 45 процента. Новая транспортная инфраструктура спонсируется отдельно и не связана с оплатой за проезд.