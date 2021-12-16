Что произошло в метро Санкт-Петербурга вечером 16 декабря 2021 года

Настоящий коллапс произошел в петербургском метрополитене в самый вечерний час пик 16 декабря. Пассажиры толпились на станциях "фиолетовой" ветки, а поезда частично встали. Рассказываем, что произошло в метро Санкт-Петербурга вечером 16 декабря 2021 года.

- Что случилось, от "Спортивной" до "Садовой" приостановлено движение. На "Чкаловской" не пробиться, - пожаловались пассажиры в редакцию "КП-Петербург".

Поезда между станциями не ходили. Доехать можно было только от "Комендантского проспекта" до "Чкаловской" и от "Садовой" до станции "Шушары". При этом на всех остальных станциях образовались настоящие столпотворения. Люди беспокойно озирались по сторонам, но в чем причина сбоя, понять не могли.

"Комсомолка" узнала причину сбоя в пресс-службе метрополитена.

- Задержки в движении произошли из-за технической неисправности состава. Остановился поезд. Сейчас движение восстанавливается. В ближайшее время метро вернется к обычному режиму работы, - рассказали в пресс-службе подземки.

На данный момент движение поездов уже восстановлено.