В Петербурге полицейский подстрелил себя прямо в отделении

Полицейский получил огнестрельное ранение при сдаче пистолета. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейский Главк Петербурга проводит проверку обстоятельств ЧП, произошедших в одном из городских отделов. Там, при сдаче оружия, сотрудник получил огнестрельное ранение. Инцидент произошел вечером 16 декабря в Московском районе Северной столицы.

- В результате неосторожного обращения с оружием произошел самопроизвольный выстрел. Сотрудник полиции получил незначительную травму и самостоятельно обратился за медицинской помощью. По данному факту проводится служебная проверка, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, полицейский получил касательное ранение ноги, его жизни ничего не угрожает. Помощь раненному оказали сотрудники НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Решение о взыскании и дальнейшей службе сотрудника будет принято по результатам проверки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Прокуратура начала проверку после обрушения штукатурки на полицейских с дома на 4-й Советской улице

В районной администрации пообещали обследовать фасад здания (подробности)