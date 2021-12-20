Купить подарки, выбрать платье и костюм, закрыть долги: пять дел которые надо успеть до 31 декабря в Санкт-Петербурге

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мегаполис уже облачился в зимний наряд: Невский проспект сияет новенькими гирляндами, а огни на елках зажгли во всех районах города. Начинается суета. Праздничные хлопоты отнимают много сил, немудрено что-то забыть. Впереди главная ночь года, а времени разобраться с делами уходящего 2021-го все нет. Как успеть? Очень просто! Нужен тайм-менеджмент. В этом вам поможет четкий список дел. Вот что надо успеть сделать до 31 декабря.

1. Закрыть долги на работе и учебе

Неприятно будет в новом году возвращаться на работу или в университет к незавершенным делам. Соломку лучше подстелить сейчас и обеспечить легкий вход в профессиональное русло. Недоделанные проекты — успешно закрыть, несданные зачеты — сдать. Боитесь, что не хватит времени? Подготовьте таблицу с приоритетами и уберите все не особо важные дела. Либо делегируйте! Попробуйте составить четкий график и план работы. В январе скажете себе спасибо.

2. Заказать подарки

Самое трудоемкое занятие — купить всем подарки. Товары расхватывают только так, да и Санкт-Петербург каждый день скован пробками. А если презенты нужны не для одного близкого, а для десятка человек? Ребенок попросил смартфон, родители намекнули на свежий комплект постельного белья, а дедушка вдруг стал кофеманом — ищи ему капучинатор по всему городу…

Быстрее и удобнее будет заказать все онлайн. Еще и на дом привезут. У Яндекс.Маркета в Санкт-Петербурге доступна экспресс-доставка. Ваши подарки привезут за 1-2 часа. А если дома много любопытных глаз — могут доставить и на работу либо в удобное время. Есть новогодний декор (гирлянды, свечки) и товары для игр и развлечений. Не забудьте почитать отзывы, чтобы выбрать лучшие. На Маркете собраны десятки тысяч товаров в разных категориях. Удобный поиск и готовые подборки с вариантами подарков доступны в специальном новогоднем разделе.

3. Оплатить счета

Народная мудрость: как год встретишь, так и проведешь. Вступать в новый с долгами — идея так себе. Чтобы после каникул не хвататься в ужасе за голову, потому что обнаружил просрочку платежей, решите одну задачу прямо сейчас. Проверьте, не забыли ли оплатить коммунальные счета, внести плату за кредит, ипотеку. Неплохо вспомнить и про налоги. Оплатить и проверить все сейчас можно онлайн.

4. Составить план на январские каникулы

Счета оплачены, а подарки для любимых вам уже везут. Как раз появилось немного времени, чтобы спланировать новогодние каникулы. Можно неделю пролежать тюленем на диване — никто не осудит. Но в Санкт-Петербурге уж точно есть чем заняться. Стоит только открыть в интернете афишу мероприятий. В начале января пройдут ярмарки, где можно отведать русскую кухню и купить сувениры с тем, с кем предстоит встретиться на каникулах. Не забудьте про катки. Самые популярные — в Новой Голландии и каток у Финского залива в «Севкабеле».

5. Подготовить свой образ к праздникам

Сияй, блистай, гори — кричат все гайды по новогодним нарядам. На деле дамы и кавалеры уже на последнем издыхании хватают первое попавшееся одеяние и мчатся за стол. Такого сценария можно избежать, если спланировать все заранее. Петербург — одна из столиц российской моды, здесь точно можно найти что-то особенное и свое. Так зарядите себя энергией от классного новогоднего образа. Чтобы не разъезжать по магазинам зря, посмотрите каталоги любимых брендов в соцсетях. Даже если ничего не приглянется, то вы наработаете насмотренность. Она сэкономит вам время при выборе того самого наряда.

Такие списки очень облегчают жизнь в предновогодний период, когда трудно удержать потоки информации в голове. Планируйте время с умом — и сполна сможете насладиться праздником и его волшебной атмосферой.