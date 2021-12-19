Благоустройство береговой линии Парка 300-летия: что ждет самый популярный пляж города

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В августе 2021 года стало известно о том, что любимый горожанами пляж в Парке 300-летия Санкт-Петербурга собираются благоустроить. А в акватории напротив пляжа построить гидротехнические сооружения, защищающие пляж от размывания. На днях жители Приморского района заметили суда и строительную технику в заливе и рассказали об этом в социальных сетях в сообществе «Соседи СПЧ | Приморский район». Чтобы разобраться в ситуации, на самые острые вопросы ответил Игорь Краснов, генеральный директор «Зенит-Арены» – компании, которая осуществляет проект благоустройства береговой линии Парка 300-летия и строительства ГТС.

Игорь Валерьевич Краснов, генеральный директор «Зенит-Арены». Фото: Анна Горенкина.

- Игорь Валерьевич, начнём с наиболее острого вопроса – жители заметили и засняли в акватории напротив парка 300-летия некую плавучую технику, устанавливающую сваи. То есть стройка уже началась, это законно?

- Никакие строительные работы в акватории залива напротив пляжа парка 300-летия не проводятся. У техники, которую заметили гости пляжа, иное назначение. «Зенит-Арена» как социально-ответственная компания заинтересована, чтобы реализация проекта благоустройства и создания гидротехнических сооружений была максимально безвредной для окружающей среды. Для этого мы проводим работы по изучению потенциального вреда водным биоресурсам в период строительства. Необходимо выполнить расчеты по результатам экологических изысканий – мониторинг загрязнения поверхностных вод, донных отложений и водных биоресурсов. Эти исследования будут проводиться со специальных плавсредств. Поэтому то, что происходит в настоящее время в акватории, – это работы по погружению временных свай-оболочек для организации временной стоянки этих плавсредств.

- То есть это не начало строительства, а экологический мониторинг? Имеет ли ваша компания право проводить его собственными силами?

- Это экологические исследования, которые предваряют работы по строительству. Проводим мониторинг не мы, а организация, имеющая постоянно действующую разрешительную документацию на проведение экологических исследований. Их результаты обязательно будут согласованы с Федеральным агентством по рыболовству. Среди прочего, эта специализированная организация будет отслеживать начало нереста рыбы. А на период нереста все работы будут приостановлены.

- Почему вообще понадобилась реконструкция территории пляжа?

- Пляж парка 300-летия пользуется колоссальной популярностью не только у жителей Приморского района. Это единственный морской пляж в черте города. Однако по самой территории давно накопилась масса претензий: начиная от чистоты и заканчивая элементарной инфраструктурой. Реализация проекта по комплексному благоустройству общедоступной пляжной зоны парка 300-летия осуществляется «Зенит-Ареной» за собственный счет, но под строгим контролем Администрации Петербурга, а результат работ по благоустройству будет безвозмездно передан в пользу города. При этом даже в периоды межсезонья участки проведения работ будут локализованы и не затронут большую часть береговой линии, которая будет открыта для всех желающих.

Благодаря проекту благоустройства береговой линии пляж полностью преобразится. Здесь появятся дорожка для променада, кабинки для переодевания, качели, теневые навесы, оборудованные места отдыха и велопарковки. От парка к береговой линии сделают удобные спуски для маломобильных граждан и родителей с колясками.

Территорию очистят от мусора и завезут качественный намывной песок. Место будет соответствовать строгим стандартам европейских общественных пляжей. Кроме того, в прибрежной части со стороны крупного торгового центра оборудуют площадку ГТО: турники, лестницы, тренажеры и другие необходимые для занятий элементы.

- Разберемся в подробностях проекта. Для чего нужно строительство ГТС в заливе?

- Ни для кого не секрет, что за последние годы площадь пляжа значительно сократилась. У береговой линии будут созданы три гидротехнических сооружения, которые защитят её от размывания. Последнее, проведённое нами исследование, показало, что высота бровки размыва сейчас составляет от 0,3 до 1 метра и основная причина – ветровое волнение. Экспертиза была выполнена для нас ЗАО «Фирма УНИКОМ» в рамках проектной части «Инженерно-гидрометеорологические изыскания» в 2020 году.

Гидротехнические сооружения также будут использованы для улучшения и развития инфраструктуры пляжа. На них разместят павильоны – базы водных видов спорта, здесь гости смогут взять напрокат спортивный инвентарь (к примеру, сапборды, вейкборды, волейбольные мячи), переодеться, оставить вещи в камере хранения для максимально комфортного отдыха на пляже. На сооружениях также возведут флагштоки для государственных и городского флагов.

- Вопрос флагштоков особенно беспокоит общественность и градозащитников. Главная претензия – столь высокие конструкции испортят охраняемые ЮНЕСКО исторические виды города.

- Наш город – действительно музей под открытым небом, и «Зенита-Арена» так же бережно относится к его наследию и культурной идентичности, как и любой его житель. Подобный проект не может быть реализован без подробной специализированной экспертизы. Независимая экспертиза СПб ГКУ «НИПЦ Генплана Санкт-Петербурга» дала положительное заключение, указав, что даже при ясной погоде с обзорных точек исторического центра, охраняемых ЮНЕСКО, флагштоки находятся на грани или за гранью человеческого зрения и никак не повлияют на любимые нами «открыточные» виды города.

- Экологические активисты также обеспокоены, что флагштоки нанесут вред миграции редких птиц.

- В составе нашей проектной документации разработан раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды», в котором проанализирована в том числе и миграция птиц. По результатам проведённых исследований, на самом участке работ и в 500-метровой зоне вокруг обнаружены обычные виды птиц, характерные для городской среды. Виды, занесённые в Красные книги РФ и Санкт-Петербурга, на этой территории отсутствуют, так же, как и массовые миграционные стоянки птиц.

- Ещё один вопрос экологической повестки – не загрязнит ли акваторию строительство ГТС? В некоторых СМИ и соцсетях появляется информация, что они будут возведены по технологии насыпи или намыва. А это может вызвать застойные явления в воде и повредить местной флоре и фауне.

- Гидротехнические сооружения ни в коем случае не являются намывными территориями. Термин «намыв» подразумевает извлечение донных грунтов при дноуглублении и перемещение их в намываемую зону. В нашем случае дноуглубление не производится, намыв не осуществляется и искусственные земельные участки не создаются. Гидротехнические сооружения будут строиться с воды с использованием плавкранов и барж, и представляют собой погружаемые в грунт стенки из свай. Пространство между стенками заполнят песком, а на гидротехнических сооружениях устроят фундаменты павильонов, где разместятся базы водных видов спорта.

Сооружения эти слишком малы в масштабах побережья, чтобы вызвать застойные явления в акватории. И сама технология, по которой ГТС будут возведены, является видом работ, который не нанесёт вред водным биоресурсам. Мои слова и выводы проведённых исследований подтверждает положительное заключение государственной экологической экспертизы, которое проект получил на днях (приказ Росприроднадзора №556-О от 13.12.2021г).

Приказ.

- Какие согласования ещё не пройдены?

В данный момент проект возведения ГТС ожидает одобрения Главгосэкпертизы. Без этого заключения «Зенит-Арена» не начнёт строительные работы. Мы ожидаем получить его в конце этого или начале следующего года.

- Депутат ЗакСа Борис Вишневский недавно опубликовал открытое обращение, что стройка в акватории у берега парка 300-летия незаконна. Депутат ссылается на официальный ответ ему от Министерства строительства РФ, где указано, что в Комитет по строительству и архитектуре не поступало сведений о проекте. Как это прокомментируете?

- Ситуация с Борисом Лазаревичем возникла исключительно из-за непонимания процедур. «Зенит-Арена» осуществляет комплексный проект благоустройства береговой линии парка 300-летия и строительства ГТС в акватории. Но из-за особенностей согласования, территориального деления – это три отдельных проекта. ГТС (База водных видов спорта в Приморском районе), проект благоустройства береговой полосы парка 300-летия и проект благоустройства площадки ГТО (в дальней части пляжа, у Яхтенного моста – прим. Авт.). Первый проект – гидротехнические сооружения в акватории – расположен за границами Санкт-Петербурга, и он требует заключения Главгосэкспертизы России, где сейчас и находится на рассмотрении. А вот проекты благоустройства согласовывает как раз КГА.

То есть изначально было ошибочно выяснять у КГА и Минстроя, поступил ли им на согласование проект Базы водных видов спорта, это вопрос не их компетенции. КГА в курсе обоих проектов благоустройства (пляжа и площадки ГТО), они направлялись в Комитет и обсуждались с июля 2021 года. Задание на разработку проекта благоустройства «Площадка ГТО» получено нами от КГА 19 июля 2021 года, а задание на разработку проекта «Благоустройство береговой полосы» - 24 ноября 2021 года. Мы продолжаем работать с КГА по данным проектам и вскоре надеемся получить все необходимые согласования.

- Когда вы планируете завершить проекты благоустройства?

- Планируемая дата окончания работ по благоустройству пляжа и площадки ГТО – лето 2023 года. Мы вносим изменения в график работ по мере получения согласований по проекту. Подчеркну, в любом случае, как мы и обещали раньше, даже во время работ территория не будет перекрываться полностью, а лишь частично, чтобы в любой сезон у горожан был доступ на пляж и к воде.