Отец семьи, которой отказали в новом жилье из-за рождения второго ребенка, впервые рассказал, как все было на самом деле

В начале года Алексей подал заявление в МФЦ с просьбой улучшить жилищные условия семьи.

История петербургской семьи, которую районные чиновники обвинили в «намеренном ухудшении жилищных условий» из-за рождения второго ребенка и отказались ставить в очередь на квартиру, в момент облетела городские и федеральные СМИ. «Комсомолка» связалась с ее непосредственными участниками и выяснила: все немного не так. Хотя проблема от этого меньше не становится.

«ВИНОВАТ» НЕ СЫН, «ВИНОВАТА» ЖЕНА

Семья Панковых живет в однокомнатной квартире в Выборгском районе Петербурга. Глава семейства Алексей, его супруга Елена и два маленьких сына – один появился на свет в 2016 году, второй – в 2020. Как говорит сам Алексей, после рождения второго ребенка на 18 квадратах стало совсем тесно. К тому же Елена ушла в декрет, а накопить на новое жилье с одной зарплаты менее чем в 50 000 рублей – идея, мягко говоря, фантастическая. Поэтому супруги посоветовались и решили – надо попросить помощи у города. Тем более что перед глазами были успешные примеры.

- У нас есть знакомые, даже с нашего двора – точно такие же семейные пары, наши ровесники, - вспоминает Алексей. – И почему-то когда они обращались в администрацию, их без проблем и без вопросов записывали в очередь. С нами же внезапно начались сложности.

Алексей и Елена растят двоих сынишек.

Еще в январе 2021 Алексей подал заявление в МФЦ с просьбой улучшить жилищные условия семьи – записать в очередь на одну из городских программ. В заявление вписал себя и обоих сыновей. Из МФЦ его передали в районную администрацию, а спустя какое-то время оттуда неожиданно пришел отказ. Как ранее сообщали СМИ, чиновники решили не пускать Панковых в очередь, потому что сочли, будто бы те родили второго ребенка, чтобы «намеренно ухудшить свои жилищные условия». Однако, по словам Алексея, все было не так: вину за «намеренное ухудшение» возложили не на его маленького сына… а на его жену Елену.

- Дело в том, что моя супруга сама со Ставропольского края, постоянной регистрации в Петербурге она до 2020 года не имела, - пересказывает хронологию событий Алексей. – В 2020 я ее прописал. И когда нам районная администрация отказала в постановке в очередь, они сослались именно на это. То есть, то, что я прописал в квартире собственную жену и мать наших сыновей, по их мнению – «намеренное ухудшение жилищных условий».

«ЖДЕМ – А ЧТО ЕЩЕ ОСТАЕТСЯ?..»

Попытки растолковать ответственным лицам, что они, мягко говоря, не правы, ни к чему не привели. В МФЦ, вспоминает мужчина, на простой вопрос, как семье жить, и где всем домочадцам спать, ответили: «спите в ванной или туалете. Стены сломайте и спите, кто вам не дает?».

Повторное обращение в администрацию тоже ничего не дало. После этого супруга Алексея одновременно обратилась в прокуратуру и в аппарат Уполномоченного по правам человека Светланы Агапитовой. Прокуратура вынесла протест, но администрация пошла в отказ – и в итоге дело дошло до суда.

- То, что сейчас происходит, то, как с нами поступает, вообще в корне неправильно, - возмущается петербуржец. – Моя жена – четвертый член семьи, ее неотъемлемая часть. Поэтому говорить, что я прописал ее, чтобы ухудшить наши жилищные условия и претендовать на квартиру получше – просто безумие какое-то.

В аппарате уполномоченного «Комсомолке» сообщили, что сейчас к решению проблемы Панковых подключились все – вплоть до вице-губернатора Анатолия Повелия, курирующего жилищный комитет. Судебное заседание, на котором Алексей Панков должен будет всерьез доказывать, что его жена – это часть его семьи – назначено на 3 февраля, но, судя по всему, до него дело не дойдет. Уже в ближайшее время соберется специальная жилищная комиссия, где одни будут подробно разбирать, что же все-таки случилось, кто виноват, и как этот бюрократический капкан раскрыть, а другие, по нашей информации, долго и многословно извиняться. Правда, есть одна проблема.

- Нам никто ни про какую комиссию не говорил, - признался Алексей в разговоре с «КП-Петербург». - Мы вообще про нее узнали из новостей. Так что пока к нам напрямую никакой информации не поступало – что будут делать, что делать нам самим, как все это решить. Ждем – а что еще нам остается?..

Первый мальчик у пары появился в 2016 году, второй родился в 2020-м.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Чтобы до конца прояснить ситуацию, мы обратились в администрацию Выборгского района. Там подтвердили, что Панковым дважды отказывали в зачислении в очередь на жилье – потому что того… потребовал закон.

- Дело в том, что Елена Панкова была прописана в квартире только в 2020 году, - напомнили в администрации. – Вместе с тем есть статья № 53 Жилищного кодекса, которая гласит, что человек имеет право на улучшение жилищных условий не ранее чем через пять лет после того, как эти самые условия ухудшились. Этот срок выдержан не был.

Получается совсем уж непонятная бюрократическая коллизия: претендовать на новое жилье (или хотя бы на помощь в его приобретении) Панковы вроде как могут, но не раньше 2025 года. Как все это время семья из четырех человек должна ютиться в скромной однушке – ответа по-прежнему нет. Чтобы понять, как районная администрация должна действовать дальше, а заодно прояснить ситуацию с жилищной комиссией, мы направили официальный запрос. Мы обязательно опубликуем ответ, как только он поступит в редакцию.

КОМПЕТЕНТНО

Ирина Баханович, юрист, специалист по жилищным вопросам:

- Если люди состоят в браке, и брак был зарегистрирован в Санкт-Петербурге, я не понимаю, почему администрация воспринимает прописку жены как ухудшение жилищных условий. Судите сами: человек переехал в другой город. Здесь вышел замуж. После того, как брак официально заключили, какое-то время у жены была временная регистрация – ну вот в силу каких-то обстоятельств муж не мог ее прописать. Потом обстоятельства изменились. И в свете всего этого прописка жены вовсе не является и не может трактоваться как намеренное ухудшение жилищные условий – они же не поженились фиктивно по предварительному сговору. Поэтому я считаю, что судебный иск, поданный к администрации, имеет все шансы на успех – нужно только грамотно собрать доказательную базу и изучить соответствующую практику.

Мое мнение таково, что я бы пошла с доказательной базы. Когда был зарегистрирован брак, в каком регионе, обладала ли супруга вообще жильем.