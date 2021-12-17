Волонтеры начали сбор вещей для матери-курьера из Санкт-Петербурга. Фото: предоставлено "КП"

Волонтеры объявили сбор вещей для матери-курьера с ДЦП из Санкт-Петербурга. Напомним, 24-летня Ксения трудилась доставщицей еды вместе с годовалым малышом, поскольку боялась оставлять его в квартире сожителя-маргинала, где ее били и оскорбляли он и его родители. Кроме этого у женщины высасывали последние деньги, пока она крутилась как белка в колесе на работе с ребенком. При помощи неравнодушных горожан и звонка «Комсомолки» в Смольный молодую мать и малыша эвакуировали в кризисный центр. Теперь Ксения в безопасности и спокойной обстановке, как она и мечтала.

Деньги для семьи решили не собирать, по крайней мере пока что. Сама Ксения продолжит работать, поскольку у нее будет возможность оставлять сына под опекой. Единственное, у женщины есть проблемы со зрением. Ей хотят сделать коррекцию, отвезти в хорошую клинику. Что касается сына Саши, то мальчик здоровый и крепкий. Но главное, вещи будут собирать не только для одной Ксении, но и других мамочек из центра.

Ксения сбежала от семьи пьющих маргиналов, теперь ей оказывают психологическую и юридическую помощь. Фото: предоставлено "КП" / СОЦСЕТИ

- Полный список необходимого в социальынй центр: «Смекта», капли для носа с 0 до 1 года, «Парацетамол», сироп «Нурофен» для детей, памперсы, средства гигиены (зубные щетки, мыло, шампуни, зубная паста и т.д.), вещи женские/детские (в очень хорошем состоянии), обувь детская/женская, пеленки, средства для стирки детские, - рассказывает волонтер Ирина.

Уточнить все нюансы и адрес, где будут принимать вещи, можно по телефону +7 931 364 25 32 у волонтера Ирины (принимает только звонки - Прим.Ред.). Территориально это в центре Санкт-Петербурга. Разве что волонтер добавляет, что можно обойтись без одежды, потому что ее сейчас некуда складывать.

Тем временем с Ириной вышла на связь семья сожителя Ксении. Они пытаются все исправить и прикинуться добрыми и пушистыми.

- Попросила больше меня не беспокоить. Всякие истории рассказывали про жизнь, мне это было не интересно и не хотелось с ними вести диалог, - говорит волонтер Ирина в разговоре с «КП-Петербург».

Если кто-то все еще переживает за мать-курьера, то скажем, что на связь с «КП» вышли представители «Центр организации социального обслуживания». Они обещают оформить для Ксении индивидуальную программу для долгосрочного получения соцуслуг.

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