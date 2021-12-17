«Вынуждены существовать в этом беспределе»: Александр Розенбаум раскритиковал уборку снега в Санкт-Петербурге

Александр Розенбаум жестко раскритиковал уборку снега в Санкт-Петербурге.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Александр Розенбаум жестко раскритиковал некачественную уборку снега в Санкт-Петербурге. В своем Instagram-аккаунте известный музыкант опубликовал видео, снятое его товарищем из Сибири. Мужчина зафиксировал на камеру, как на Василеостровском районе автомобилисты мучаются с огромной кашей на дороге. В итоге две машины застревают.
Розенбаум, как и многие жители Северной столицы, отметил, что такая «картинка» наблюдается по всему городу. Музыкант отказывается молчать по поводу ситуации.
"И такая дребедень - целый день".
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
- Нехорошо выносить сор из избы. Но еще страшнее созерцать это, передвигаться по этому и молчать. Мне интересно, когда так называемое градоначальство, хоть чуть-чуть подумает о людях, которые вынуждены в этом «беспределе» существовать? – гневно пишет Александр Розенбаум.
Примечательно, что до музыканта к властям обратился еще один известный житель Санкт-Петербурга – актер Иван Краско, только он написал лично президенту Владимиру Путину. По словам артиста, он вынужденно сидит дома, потому что на улице попросту опансо находиться из-за сосулек, гололеда и снежной каши.
Тем временем в Смольном объяснили, почему город убирают в неспешном темпе. Если коротко, то из-за экологичных методов очистки снега и обработки дорог.
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