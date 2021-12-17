Пожар на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге, последние новости на 18 декабря 2021: Огонь локализовали, пострадали двое спасателей МЧС

Пожар на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге, последние новости на 18 декабря 2021. Фото: СОЦСЕТИ

«Комсомолка» собрала последние новости пожара на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге на 18 декабря 2021. Огонь возник на строящемся военном корабле «Проворный», в ходовой рубке командного поста вечером 17-го числа. Судно возводят для нужд Тихоокеанского флота, через год его планировали «выпустить». Пламя быстро распространилось на надстройку. Как итог, в пик пожар разросся до 800 квадратных метров. Всего огонь тушили 168 спасателей МЧС на 42 единицах техники.

- Пожар ликвидируют по рангу сложности №4. В 22:49 локализация. В ходе тушения пострадали двое пожарных, в состоянии средней и легкой степени тяжести доставлены в медучреждение, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Как рассказал «КП-Санкт-Петербург» брат одного из пострадавших пожарных, он получил ожоги рук второй степени. В пресс-службе Горстанции скорой медпомощи «Комсомолке» сказали, что всего из-за огня пострадали три человека.

Добавим, что по факту происшествия прокуратура и СК проводят проверки. Не исключено, что все закончится возбуждением уголовного дела. Тем временем пожар все еще тушат, по данным на 02:00 субботы, 18 декабря.