Тысячи ледяных «снежков» заметили на Финском заливе

Финский залив покрылся ледяными "снежками". Фото: vk.com/spb_today

Тысячи ледяных «снежков» покрыли поверхность Финского залива. Необычное природное явление заметили жители Северной столицы в пригороде Петербурга. Переменчивая погода с заморозками и оттепелями позволила заливу оттаять, но сформировала отдельные шарики, колышущиеся на волнах. Красота увиденного привела горожан в полный восторг.

- А вот это вообще красота. Как будто кто-то в снежки поиграл! - радуется голос за кадром на видео, опубликованном в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Кадры со снежками снял рыбак, отправившийся на подледный лов за корюшкой и прочей рыбкой несмотря на запрет выхода на лед. И видео со «снежками» лишь подтверждает опасность - лет тонкий, а вода близко.

Что же касается причин появления «снежков», «блинчиков» и похожих явлений, то знатоки все объяснили: «Шарики образовались из ледяной шуги (смесь кристаллов льда и воды) под воздействием течения и сильного ветра».

Другие пользователи соцсетей просто повеселились от души в комментариях: «Так это корюшка в снежки играла»; «Опять кто-то пельмени в залив выкинул»; «Фейк! Это увеличенная съемка пенопласта».

Третьи и вовсе вспомнили знаменитую песню Эдуарда Хиля: «Зима снежки солила...».

А «КП-Петербург» напоминает, что выход на лед смертельно опасен и любоваться красотой Финского залива нужно только с берега.

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