Прокуратура сообщила о ликвидации пожара на заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге

В прокуратуре заявили о ликвидации возгорания на "Северной верфи". Фото: СЗТП.

Возгорание на заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге ликвидировано, пожар на корвете «Проворный» потушен, Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

- В настоящее время возгорание ликвидировано, причина пожара устанавливается, производится проливка конструкций, - уточняют в ведомстве. - По предварительным сведениям пострадали три человека.

Сотрудники прокуратуры работают на месте происшествия и контролируют оперативные действия, которые проводят следователи транспортного управления СК.

- С целью установления объективной картины происшедшего и выяснения причин возгорания Санкт-Петербургский транспортный прокурор Денис Шевченко координирует работу следственно-оперативной группы и неотложные следственные действия, - отмечают в прокуратуре.

Напомним, что ранее Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло причинение крупного ущерба».

При этом в петербургском управлении МЧС факт ликвидации пожара опровергли и отметили, что спасатели все еще работают на месте. И раз идет проливка, то о ликвидации говорить рано.

Напомним, что площадь возгорания на корабле доходила до 800 квадратных метров. При тушении пострадали два сотрудника МЧС и, предварительно, один из судостроителей.

На месте ЧП кроме следователей и спасателей также работает лаборатория Роспотребнадзора, специалисты которого проверяют воздух на наличие вредных загрязнений.

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