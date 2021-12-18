С Щелкунчиком, но пока без катка: Рождественская ярмарка открылась в Петербурге под аккомпанемент дождя

Рождественская ярмарка открыта. Фото: Никита НЕСТЕРОВ

Рождественская ярмарка открылась в Петербурге. Как и раньше, главная площадка с развлечениями и угощениями расположилась на Манежной площади. Как оно все выглядит, пошел узнать корреспондент «Комсомольской правды».

- Очередь на ярмарку выстроилась еще до ее открытия. Людей достаточно много. Главная тема оформления - Щелкунчик. Для детей работают аттракционы - паровозик и карусель. Каток только готовят к открытию. Звучит рождественская музыка, - сообщает журналист «КП-Петербург».

Дети рады каруселям, но снега не хватает. Фото: Никита НЕСТЕРОВ

Впрочем, дождливая погода не добавляла рождественской атмосферы. Дети, конечно, были рады. А вот взрослые оценивали ярмарку сдержанно.

- Давайте будем честны. Не дотягивает до европейского уровня. Где интерактив для детей? Только очередь на карусель! Это же для них в первую очередь,- рассказала петербурженка Лилия, пришедшая на Манежную площадь с детьми.

Согласен с ней был и папа по имени Дмитрий:

- Детям очень понравился паровоз и карусель. А мне? Не знаю... я детей выгуливаю.

Впрочем, уже на следующей неделе синоптики обещают возвращение морозов в город, тогда и будет окончательно залит каток. Его обещают сделать бесплатным.

Елка должна создавать новогоднее настроение. Фото: Никита НЕСТЕРОВ

Напомним, что Рождественская ярмарка будет работать на нескольких площадках. На Манежной площади радовать горожан будут елка, аттракционы и традиционные магазинчики с едой и напитками.

Фотозоны в виде торта, часов и воздушного шара установлены на Малой Садовой улице.

Каток установят и на Конюшенной площади. Здесь можно будет посмотреть представления Детского ледового театра. Торговые ряды, также с катком, организуют на центральной площади ЦПКиО. Правда, за удовольствие покататься в парке придется уже заплатить - бесплатного катка не будет.