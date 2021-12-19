Погода в Санкт-Петербурге на неделю с 20 по 26 декабря 2021 года: морозы уже близко

С понедельника в Петербург вернутся морозы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Морозы придут в город на Неве вслед за оттепелью. «Комсомольская правда» рассказывает, какой будет погода в Санкт-Петербурге на неделю с 20 по 26 декабря 2021 года и каких сюрпризов ждать от природы.

- В период по 25 декабря ожидается понижение температуры и установление аномально холодной погоды. В Санкт-Петербурге с 20 декабря резко похолодает, в течение суток ожидается от -16 до -10 градусов. 21-22 декабря на востоке Ленинградской области ночью будет до -22…-17, днем до -18…-13 градусов, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды со ссылкой на Гидрометцентр России.

Такая температура на 6-8 градусов ниже климатической нормы, что очень существенно.

В понедельник синоптики обещают усиление ветра и даже метель, хотя большого объема снега не предвидится. Во вторник ветер стихнет, пройдет небольшой снегопад. На дорогах в оба дня сильный гололед.

Такая погода сохранится и далее. В Северной столице температура будет колебаться в пределах 10-15 градусов со знаком «минус». В отдельные дни может быть холоднее. В Ленобласти ситуация похожая. Гололед никуда не денется, сильных снегопадов синоптики не обещают.

Чуть «потеплеть» может к субботе, когда днем прогноз обещает -6 градусов и без осадков.