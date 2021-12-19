Гранатомет и тысячи патронов нашли в подвале института «Гипроникель» в Петербурге

Тревожное сообщение поступило в службу «112» еще 17 декабря 2021 года. Фото: Яндекс.Карты

В Петербурге в подвале научно-исследовательского института «Гипроникиль» нашли оружейный склад. Тревожное сообщение поступило в службу «112» еще 17 декабря 2021 года. Сообщалась, что в одном из помещений учреждения на Гражданском проспекте, 11 целая партия боеприпасов. Как пояснил источник в правоохранительных органах, полицию и взрывотехников вызвали рабочие.

- Прибывший на место оперуполномоченный уголовного розыска обнаружил в подвале РПГ, а также более 5 тысяч патронов. Экспертиза установила, что найденный предмет является реактивной противотанковой гранатой РПГ-26, содержит заряд взрывчатого вещества и относится к категории взрывных устройств, - рассказал источник «КП».

Патроны отправили на дальнейшее исследование. Оружие также изъяли. Сейчас сотрудники полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

«Комсомольская правда отправила запрос научно-исследовательскому институту «Гипроникиль». Пока ответ не получили.

СПРАВКА КП «Институт Гипроникель» - российский научно-исследовательский и проектный институт технологии горной добычи, обогащения и переработки минерального сырья, цветной металлургии. Головная организация находится в Санкт-Петербурге, но также он имеет филиалы в Норильске и Мончегорске.