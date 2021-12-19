В Петербурге во время тушения пожара на комбинате детского питания пострадал спасатель

К место пожара стянули пять автомобилей спасателей. Фото: vk.com/spb_today

В Санкт-Петербурге во время пожара на фабрике-кухни у метро «Московские ворота» пострадал спасатель. Старший респираторщик провалился в технологический проем глубиной 1,5 метра, после чего получил травмы. В городской пресс-службе МЧС сообщили, что у огнеборца предварительно диагностировали ушибы тазобедренного сустава и левого бедра. Сейчас мужчина находится в больнице.

Отметим, утром 19 декабря 2021 года на Московском проспекте, 114 загорелся комбинат детского питания.

- В трехэтажном, размером 20х40 метров здании, на первом этаже в помещении площадью 50 кв.метров горела обстановка на площади 40 кв.метров, - уточняют в МЧС.

Спустя час пожар локализовали, сейчас спасатели проливают очаги возгорания. Но при этом пришлось эвакуировать людей из здания, их число пока не уточняется.

Очевидцы сообщают, что к фабрике-кухни стянулось десятки пожарных машин. В МЧС говорят, что на месте работают 5 единиц техники и 25 человек спасателей.