Метель и сильный ветер накроет Петербург в понедельник

В понедельник еще и похолодает до минус 7 градусов днем. Фото: Олег ЗОЛОТО

Не самая удачная ожидается в Петербурге в наступающий понедельник. Начало недели, 20 декабря 2021 года, будет снежным и ветреным. Спасатели предупреждают о сильной метели и ветре со скоростью 15 метров в секунду. При этом на дорогах ожидается гололед, поэтому автомобилистов просят быть внимательными и осторожными.

- Машину поставьте в гараж, а при отсутствии гаража припаркуйте машину вдали от деревьев, а также вдали от слабо укреплённых конструкций, - рекомендуют в городском управлении МЧС. - Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Напомним, Санкт-Петербург столица находится под влиянием теплого сектора североатлантического циклона с романтическим названием «Нео», но в ближайшее время он уйдет и в Северную столицу вернется привычная декабрьская погода. В понедельник, 20 декабря, температура воздуха составит -7 градусов днем, а вечером похолодает до -12.