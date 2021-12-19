Метель, сильный ветер: В Петербурге на вечер 19 декабря объявили «желтый» уровень опасности

Пока «желтый» уровень опасности будет действовать с 21:00 19 декабря до 12:00 20 декабря. Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Петербурга объявили «желтый» уровень опасности из-за погодных условий. Причиной стал сильный ветер, скорость которого достигает до 15 метров в секунду, также метель и снег. На дорогах уже образовался гололед, что привело к увеличенному количеству аварий.

- «Желтый» — второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду. Водителей и пешеходов просят проявлять особую осторожность и, по возможности, воздержаться от поездок, - пояснили в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга.

Пока «желтый» уровень опасности будет действовать с 21:00 19 декабря до 12:00 20 декабря на территории Санкт-Петербурга.

Также синоптики сообщили о постепенном похолодании с 20 декабря. В этот день температура ночью составит -7 градусов, днем потеплеет до -6, а вечером термометры могут показать до -9 градусов. Также останется метель, снег, сильный ветер и гололед.