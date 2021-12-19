В Петербурге полицейская машина въехала в BMW из-за неадекватного задержанного

Патрульная машина везла в отделение пьяного дебошира. Фото: vk.com/spb_today

В Санкт-Петербурге на Петроградской стороне полицейская машина протаранила BMW. ДТП произошло вечером 19 декабря 2021 года на перекрестке улицы Бармалеева и Большого проспекта. Во время столкновения пострадал сотрудник служебного автомобиля ППСП. Он получил травму ноги, в результате чего мужчину пришлось госпитализировать.

В городском МВД прокомментировали аварию. По данным полиции, автомобиль ехал в отделение в включенными спецсигналами, чтобы доставить туда задержанного.

- Около 18 часов полицейские, отработав заявку о скандале на Каменоостровском проспекте, задержали 50-летнего дебошира, находящегося в состоянии сильного алкогольного опьянения. Во время доставления в отдел полиции мужчина стал вести себя неадекватно в полицейской машине, создавая угрозу безопасности движения, - рассказывают в пресс-службе МВД по Санкт-Петербургу.

На месте ЧП сейчас находятся пять бригад скорой помощи, машина реанимации и пожарные. Водитель BMW. Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося.